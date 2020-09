Quartararo: "Per me è difficile usare bene l'holeshot"

Il francese del team Yamaha Petronas SRT ha ottenuto il terzo tempo nelle Qualifiche del GP dell'Emilia Romagna, dunque partirà nella stessa posizione ottenuta domenica scorsa.

Nella gara della scorsa settimana Fabio perse diverse posizioni, per poi cadere due volte e rovinare il suo fine settimana. Questa volta, però, l'obiettivo è eliminare gli errori fatti.

"Per me è bello essere in prima fila. E' importante partire da qui. Nelle Libere 4 abbiamo provato cose nuove. Il ritmo non era dei migliori, ma abbiamo una buona base per domani e mi sento bene. Purtroppo ho commesso due errori nel time attack, ma sono sorpreso di essere stato così veloce. Spero di fare una buona partenza domani".

Quartararo ha poi spiegato le ragioni della brutta partenza fatta domenica scorsa: "Non è certo stata eccezionale, ma ne ho fatte di peggiori. .Il sistema di partenza (holeshot) è così sensibile che bisogna essere molto precisi per fare una partenza perfetta. E' difficile per me ottenere il punto perfetto per avere una costanza nelle partenze".

"Non sono andato così male nelle prove di partenza che ho fatto in questi giorni, per cui spero di partire bene nella gara di domani", ha detto il transalpino.

"A livello di gomme vedo tanti piloti che hanno un buon ritmo, le gomme decadono di meno e questo ti porta a spingere e a rischiare di cadere, proprio come è successo a me domenica scorsa".

Secondo Quartararo, la gara sarà molto equilibrata: "Nei test siamo riusciti a fare più di 100 giri e abbiamo potuto imparare tante cose. Ho capito il limite di alcune curve, fino a che punto si può spingere, come frenare. Ho migliorato il secondo settore, che per me era negativo. Continuo invece a soffrire nel quarto settore e dobbiamo trovare una soluzione. Cercheremo di prepararci bene nel warm up".