MotoGP | Quartararo: "Il nuovo pacchetto dà più velocità di punta"

Al Mugello il venerdì parla…bolognese. Nonostante le prime posizioni siano occupate da una Honda la mattina e da un’Aprilia il pomeriggio, sono le Rosse a farla da padrona, dominando in termini di presenza nelle posizioni di vertice e di passo gara. In una situazione del genere, a farne le spese è ovviamente Yamaha, che paga un gap tecnico dalla Desmosedici decisamente importante, soprattutto su piste come quella toscana, che richiede una grande potenza del motore.

Fabio Quartararo è stato il migliore dei piloti in sella alla M1, ma il fatto che sia l’unico pilota ad esprimerne al meglio il potenziale non è bastato. Nella sessione mattutina non è andato oltre l’11° tempo, migliorando nel pomeriggio e avanzando fino alla nona posizione. Non è una sorpresa per il campione del mondo in carica, che già aveva predetto le difficoltà che avrebbe incontrato su questa pista.

Il Gran Premio d’Italia non inizia con grandi aspettative dunque e il pilota di Nizza crede di non avere le armi sufficienti per poter fronteggiare le Ducati questo fine settimana: “Nulla è impossibile, ma al momento la vedo molto dura. La sensazione è che prima di tutto dobbiamo riacquisire il feeling che abbiamo normalmente, che per me nel terzo settore, entrando nelle curve 8 e 9, la nostra moto è davvero stabile e poi ci arrivo muovendomi. Non è l’ideale seguire le Ducati, perché sappiamo che per tenere il loro passo bisogna avere tutto perfetto come lo scorso anno. Al momento invece noi abbiamo sensazioni opposte al 2021, quindi domani dovremo lavorare e sperare che il tempo ci aiuti”.

Cercare un traino per Quartararo è impossibile, meno che mai se si parla di Ducati, che per lui sono sembrate irraggiungibili. Oggi paga poco più di sei decimi dal leader nella classifica combinata, in cui ha agguantato la Q2 provvisoria per un soffio in nona posizione, sulla stessa pista dove lo scorso anno ha trionfato: “Non sono soddisfatto né del passo né del giro secco. Non so, il mio feeling è totalmente diverso rispetto allo scorso anno. La moto è molto, molto simile, ma non ho lo stesso feeling”.

Le difficoltà di Quartararo si sono presentate nonostante le novità portate da Yamaha al Mugello, tra cui un nuovo pacchetto aerodinamico: “Oggi non mi sono sentito bene sulla moto ed è molto tempo che non sento questa cosa. Sembra che con il nuovo pacchetto, in termini di velocità di punta vada un po’ meglio, ma la moto si impenna tantissimo. Il pacchetto è molto simile a quello dell’anno scorso, ma in uscita di curva abbiamo molto wheelie. Non è facile, ma abbiamo deciso che, anche solo per 1 km/h in più di velocità, useremo la nuova carenatura”.