MotoGP | Quartararo: "Sorpassi? La moto è sempre quella..."

Si avvicina la fase cruciale di questa stagione, che per Fabio Quartararo coincide con un momento di difficoltà: l’ultima vittoria risale al GP di Germania e Pecco Bagnaia gli ha recuperato diversi punti in classifica. Il campione in carica è ancora leader della generale, ma con soli 18 punti di margine, un distacco che non può farlo stare troppo tranquillo.

L’errore di Bagnaia e la sfortuna di Aleix Espargaro a Motegi hanno in qualche modo messo le toppe a un weekend opaco per il pilota Yamaha, che non è andato oltre un amaro ottavo posto. Alla vigilia del Gran Premio della Thailandia, Quartararo fa un bilancio rapido di quello che è stato il fine settimana giapponese e a Buriram punta a migliorare il risultato di domenica scorsa.

“In Giappone il nostro passo era abbastanza buono, ma non sono riuscito a fare sorpassi”, afferma Quartararo, che però si mostra più ottimista pensando a Buriram. “Su questa pista invece possiamo riuscire a portare a casa ottimi risultati, sia sull’asciutto che sul bagnato. Primo e secondo settore saranno difficili per noi, ma siamo pronti a lottare. In frenata siamo parecchio forti, soprattutto con il nuovo telaio sull’asciutto”.

“Penso che l’ultimo weekend a Motegi sia stato difficile per la bandiera rossa della caduta di Pol Espargaro. Alcuni sono usciti con gomma nuova, altri con quelle vecchie...lì abbiamo visto che la nostra moto spinnava molto sul rettilineo. Oggi in Thailandia sta piovendo molto e ho visto che la pista drenava bene, spero non sia troppo problematico”, prosegue Quartararo.

La Thailandia ha accolto la MotoGP con la pioggia, che sembra essere la protagonista dell’intero weekend, a differenza di Motegi: “Sul bagnato vedremo. Forse a Motegi ero troppo aggressivo con la mia guida e non ha funzionato soprattutto sul bagnato. Non ricordo una sessione bagnata a Buriram, ma se così fosse stato, non era full wet. Sicuramente dovremo fare del nostro meglio e cercare il nostro ritmo esattamente come abbiamo fatto in Giappone”.

Ciò che ha condizionato maggiormente Quartararo in gara è stata la difficoltà nell’effettuare sorpassi. Ancora una volta, per il pilota Yamaha si è presentato il problema che lamenta da ormai diverso tempo, ma a cui non sembra esserci soluzione, almeno fino alla fine di questa stagione: “Non c’è niente che possiamo fare, abbiamo la stessa moto da inizio anno. Abbiamo avuto un nuovo telaio, ma non ci sono grandissimi cambiamenti, quindi non possiamo fare molto. L’anno prossimo invece sarà più divertente per noi perché avremo più performance del motore. Stanno ancora lavorando a un’evoluzione ulteriore, quindi credo che l’anno prossimo avremo più facilità”.