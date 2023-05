MotoGP | Petrucci: “Mi aspettavo di faticare di più!”

È iniziata oggi l’avventura di Danilo Petrucci in MotoGP: a Le Mans, il ternano è tornato in pista in sella alla Desmosedici ritrovando le vecchie sensazioni del suo periodo nella classe regina con Ducati. Impegnato questo fine settimana a sostituire l’infortunato Enea Bastianini, “Petrux” ha concluso il venerdì di libere in 19esima posizione staccato di poco più di due secondi dalla vetta.

È molto soddisfatto al termine della prima giornata a Le Mans, in cui è riuscito a trovare delle buone sensazioni nonostante una caduta durante la seconda sessione: “Pensavo peggio! Stamattina ero molto contento, peccato la caduta nel pomeriggio con gomma fredda, avevo un buon feeling. Devo un po’ riabituarmi a guidare questa moto, però mi aspettavo di fare più fatica”.

“Bisogna riprendere gli automatismi, ci sono tante cose in più da fare, ma sono contento e non sono lontano dagli altri. Prima di cadere avevo dietro qualcuno e quindi sono felice. Quando sono salito sulla gomma pensavo avessero saldato le sospensioni per quanto è rigida rispetto alla Superbike! Fare la gara così è da matti, ma ci volevo provare e non sono lontano da quelli davanti, quindi possiamo fare qualcosa di buono”, ha spiegato il ternano.

Ormai pienamente assorbito dalla Superbike, Petrucci ha potuto fare un confronto con la Ducati che guida nel mondiale delle derivate di serie e la Desmosedici: “L’erogazione del motore è più fluida rispetto alla mia, sono rimasto sorpreso. Sembrava una moto elettrica, in curva apri il gas e va senza accorgertene, penso che questa sia l’area dove hanno lavorato di più e si vede. Però fatico ancora un po’ in frenata, che è diversa. Nei primi due settori non sono malaccio, sono abbastanza contento. Questa mattina ero molto sorpreso, mi viene quasi da dire che la trazione era troppa, anche se di fatto non è mai troppa! La moto è migliorata molto nel turning e nella stabilità. Non sfrutto molto il potenziale di questa moto, ma è anche difficile salirci e andare subito veloce”.

Danilo Petrucci, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ritorno al futuro per “Petrux”, che torna a vestire di rosso dopo tre stagioni: “Mi sembra un dèja-vu, non tanto quando faccio le cose, ma quando mi rivedo in televisione e mi vedo vestito così. Divedere il box con un campione del mondo e guidare con lui non pensavo mi succedesse più nella vita, devo essere molto contento. Non so se è la mia ultima volta, ma sono felicissimo. Vorrei solo non fare tanti danni, sarebbe un sogno prendere i punti, ma non siamo lontanissimi. Penso che non sia male per uno che non guida questa moto tutti i giorni!”.

“Sono molto contento di vedere tutto questo affetto da parte delle persone, perché da quando ho deciso di lasciare la MotoGP ho fatto talmente tante esperienze… penso che le persone si immedesimino nelle mie difficoltà e ci si ritrovano perché sono il più normale e faccio capire che ce la possono fare anche loro. La mia vittoria più bella credo che sia proprio quella che le persone siano così buone con me e felici di vedermi. Vorrei fare di meglio anche per i tifosi, sono contento così”, ha dichiarato con entusiasmo.

È però anche il momento di pensare alla gara, già domani sarà impegnato con la Sprint. Il meteo sarà chiave a Le Mans, dove è attesa la pioggia. Proprio qui nel 2020 Petrucci ha vinto sul bagnato, ma quest’anno non punta così in alto: “Non lo so, l’ultima volta che ho guidato con queste gomme avevo una Suzuki e non sapevamo niente. Almeno qui un minimo di dati in più li abbiamo. Penso di essere leggermente più veloce, ma non credo di essere davanti con i primi. Ci vuole tempo per adattare il tutto, prima di stamattina non avevo fatto nemmeno un chilometro con questa moto”.