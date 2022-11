MotoGP | Bagnaia premiato con il Collare d'Oro del CONI

Si è tenuta oggi a Roma, all’interno della Palestra Monumentale del Palazzo H dell’Università degli Studi del Foro Italico, la Cerimonia di Consegna dei Collari d’Oro del CONI. La massima onorificenza dello sport italiano viene consegnata a tutte le atlete e gli atleti italiani capaci di conquistare il titolo mondiale nella loro disciplina nell’anno in corso.

I premiati sono stati insigniti del Collare d’Oro dal Ministro dello Sport, Andrea Abodi, dal Presidente del CONI Giovanni Malagò e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Accompagnati dal Presidente FMI Giovanni Copioli, a rappresentare il mondo del motociclismo sono stati Francesco Bagnaia (Campione del Mondo MotoGP) e Andrea Verona (Campione del Mondo EnduroGP). Apparsi entrambi entusiasti, sono stati a lungo applauditi dai massimi dirigenti italiani e dai migliori sportivi del nostro Paese. La Cerimonia è stata trasmessa in diretta su Rai 2.

“Ricevere il Collare d’Oro al merito sportivo per la seconda volta è un grandissimo onore e da Campione del Mondo della MotoGP è un qualcosa che mi emoziona ancora di più. Da Italiano non posso fare altro che mostrare questo premio con infinito orgoglio e stima per la grande impresa che tutto insieme abbiamo compiuto. Ringrazio il CONI e il presidente Malagò per la fiducia”, ha detto Bagnaia.

Il campione del Mondo Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Dorna

Malagò ha poi ricordato che Bagnaia e il team Ducati saranno ricevuti mercoledì dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, occasione a cui sarà presente il Presidente FMI Giovanni Copioli.

“La passione per l’Enduro è nata grazie a mio padre” ha dichiarato il Pata Talento Azzurro FMI. “E’ iniziato tutto per gioco, per divertimento ma andando avanti ottenevo risultati prestigiosi e con il tempo sono riuscito a raggiungere questi livelli”, ha aggiunto Verona.

"Bagnaia e Verona rappresentano rispettivamente la velocità e il fuoristrada quindi, idealmente, tutto il motociclismo sportivo. Sono molto felice che due giovani piloti della loro caratura abbiano potuto ritirare il Collare d’Oro: sono atleti dai valori forti, sani e che danno un’ottima immagine del motociclismo. Mai sopra le righe, fanno della passione e dell’impegno le basi per raggiungere i risultati che ottengono. Per il nostro sport sono delle figure molto positive. Come Federazione Motociclistica Italiana proseguiremo nel nostro lavoro volto a formare e crescere i talenti e continuare ad essere presenti, come ormai avviene da anni, alla Cerimonia dei Collari d’Oro del CONI”, ha concluso il presidente della FMI, Giovanni Copioli.