A breve si riaccenderanno i motori e la MotoGP tornerà in pista per la stagione 2020, che finalmente ha una data d’inizio. Il 19 luglio verrà disputata la prima gara a Jerez de la Frontera, circuito che ospiterà anche l’appuntamento successivo. Il calendario aggiornato è stato ufficializzato proprio ieri e prevede una serie di gare raggruppate che renderanno il campionato 2020 del tutto sui generis.

Piloti e squadre però non perdono tempo e si preparano al ritorno in pista, consapevoli del fatto che bisognerà essere più pronti che mai per affrontare una stagione tutt’altro che semplice. Il ritorno alle gare rappresenta un riavvicinamento verso la normalità e molti team e piloti hanno commentato la notizia tramite i propri canali ufficiali. Ducati, al centro del mercato nelle ultime settimane, ha dato voce ai suoi piloti, che nel 2020 condivideranno il box per l’ultima volta.

Andrea Dovizioso, il cui rinnovo stenta ancora ad arrivare, si concentra sulla stagione imminente e commenta l’ufficialità del calendario: “Finalmente si torna a correre! L’annuncio del nuovo calendario ufficiale ci permette di prepararci al ritorno in pista avendo in mente una data precisa. Io mi sono allenato molto in questo periodo, ma non è stato facile farlo senza sapere se e quando avremmo potuto ricominciare a correre. Sarà una stagione molto difficile, in cui dovremo gestire una situazione nuova per tutti”.

“Non è mai successo prima d’ora di disputare due gare in fine settimana successivi sullo stesso tracciato e su questo aspetto dovremo essere preparati non solo fisicamente ma anche mentalmente. In aggiunta correre così tante prove in poco tempo non lascia praticamente nessun margine di errore e quindi sarà fondamentale sapersi gestire bene. Non vedo l’ora di tornare in sella alla mia Desmosedici GP, rivedere il team e tornare finalmente in azione”.

Danilo Petrucci si prepara a disputare la sua ultima stagione da pilota Ducati, prima di lasciare Borgo Panigale alla fine di questo 2020 così particolare. Dalla prima all’ultima gara però, cercherà di dare il massimo in sella alla Desmosedici: “Questa, in ogni caso, sarà una stagione molto strana, ma avere il calendario a disposizione ci permette almeno di iniziare a metabolizzare la nuova situazione. Ad esempio correremo su circuiti che già conosciamo, ma in periodi diversi dell’anno: non abbiamo mai corso a Jerez a luglio, perché normalmente la gara è a maggio, e la differenza di temperatura potrebbe essere determinante. Dovremo adattarci tutti, ma ora ciò che conta è avere finalmente una data di inizio. E per il bene di tutti, dovremo anche impegnarci a rispettare le norme di sicurezza igienico-sanitarie di ciascun Paese in cui si disputeranno i GP”.

Non mancano le parole di Gigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, che anche durante il lockdown non ha mai smesso di lavorare fianco a fianco con altri team e con Dorna: “Siamo molto contenti del lavoro svolto nelle scorse settimane con gli altri costruttori impegnati nel mondiale, insieme a FIM, Dorna Sports e IRTA per trovare delle soluzioni che ci consentissero di tornare a correre in una situazione così complicata. Nonostante le numerose difficoltà oggettive e le restrizioni che dovremo accettare, credo sia una notizia molto positiva avere finalmente un calendario che ci consente comunque di poter disputare la stagione 2020, anche se in forma ridotta”.

“Durante questi mesi di blocco abbiamo fatto tutto il possibile per essere pronti per l’inizio del campionato: il calendario è molto fitto e richiederà un grande sforzo da parte di tutti, non solo dei piloti, ma anche di tutti i nostri ingegneri e meccanici. Per questo voglio ringraziare fin da ora tutta Ducati Corse, ed anche i tutti i nostri partner e sponsor per il supporto e la comprensione che ci hanno dimostrato in questo periodo”.