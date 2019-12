Antonelli Motorsport terzo team Mercedes Customer Racing al mondo

Non poteva esserci migliore riconoscimento, al termine di una stagione difficile ma alla fine ricca di soddisfazioni, per Antonelli Motorsport. A Barcellona, venerdì della scorsa settimana, la squadra emiliana è stata premiata come terzo team Mercedes GT “Customer Racing” al mondo su un totale di 97.

Un risultato straordinario. Ancor di più se si considera che davanti ci sono solo due realtà importanti e ormai consolidate nell’ambito dell’attività sportiva della Casa tedesca, come AKKA e Black Falcon.

Di certo il 2019 per Antonelli Motorsport era iniziato con tante difficoltà. Poi un finale trionfale, condito dal titolo del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint conquistato con la Mercedes-AMG GT3 da Riccardo Agostini e Alessio Rovera e da quello della Pro-Am messo a segno nella serie Endurance da Stefano Colombo e Francesca Linossi. Ancora prima era stato Giuseppe Cipriani a laurearsi campione della classe Am nel GT Open, sempre con i colori Mercedes.

"Non sapevo di questo premio. Sono rimasto semplicemente senza parole. Essere il terzo team Mercedes al mondo su 97, dietro ad AKKA e Black Falcon, condividendo il podio assieme a dei grandi del motorsport mondiale, mi riempie di orgoglio - ha commentato Marco Antonelli, che da anni guida con grande impegno ed infinita passione l’avventura della squadra emiliana - Questo risultato mi ripaga ampiamente di tutti i sacrifici e delle enormi energie fisiche e mentali consumate nel rialzarsi dal periodo buio che abbiamo attraversato".

"Non ho mai mollato nella mia vita e tanto meno nel motorsport. Anche se a essere sincero quest’anno ho avuto momenti di assoluto sconforto. Ancora una volta la tenacia e la forza di volontà ci hanno premiato. Questo risultato è merito di tutti: il team, meccanici, gommisti, piloti e in generale tutti coloro che lavorano con me, con grande passione, e che ogni giorno con il loro lavoro contribuiscono a fare sì che tutto ciò possa accadere. Non sono solito fare proclami, ma questa volta penso sia giusto esprimere questi pensieri. Pertanto un grazie a tutti e al 2020".