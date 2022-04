Video | Piola: "Jeddah pista dove la F1 non deve correre!"

Un continuo colpo di scena. Si potrebbe scrivere così quanto visto a Jeddah in occasione delle qualifiche del GP dell'Arabia Saudita. Il grande spavento per il pilota Haas Mick Schumacher, unita alle prestazioni dei suoi colleghi in pista, hanno reso la seconda qualifica della stagione non facile da dimenticare.

Sergio Perez conquista la prima pole position della sua carriera, mentre il campione del mondo in carica Max Verstappen con conduce la sua Red Bull oltre il quarto posto. Vicinissime le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr., con il monegasco distante dal Checo per soli 25 millesimi.

Sempre più da lontano è spettatore Lewis Hamilton, escluso per la prima volta dal Q1 dopo Silverstone 2009, mentre sesto il compagno di squadra George Russell. Cosa sta succedendo ai motorizzati Mercedes?