Video F1 | Ghini: "Ferrari: ammettere gli errori avrebbe frenato la gogna"

F1 | Alpine: non solo Ricciardo, piacciono Gasly e Albon ma costano

Da avere due piloti per un sedile, l'Alpine si è ritrovata con un posto vacante accanto ad Ocon. L'australiano sembra la soluzione più ovvia, perché sarà scaricato dalla McLaren per far spazio proprio a Piastri, ma non è un'opzione che entusiasma. Piacciono Albon e Gasly, ma sono freschi di rinnovo con Williams ed AlphaTauri, quindi servirebbe un esborso economico per liberarli.