Video F1 | Ceccarelli: "Sainz bravo a cambiare stile di guida" In questa nuova puntata di Doctor F1, Franco Nugnes e il Dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano la figura di Carlos Sainz. Il ferrarista, in una recente intervista rilasciata a Motorsport.com, ha dichiarato di aver dovuto cambiare il proprio stile di guida per adattarsi alla F1-75. Cosa vuol dire questo per un pilota? In primis, una grande apertura mentale...