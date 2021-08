Squalifica Vettel: Aston Martin ritira il suo appello

Aston Martin ha deciso di ritirare il suo appello per ciò che riguarda la squalifica comminata a Sebastian Vettel dopo il Gran Premio di Ungheria andato in scena 2 settimane fa all'Hungaroring.

Vettel, lo ricordiamo, era stato escluso - e, dunque, aveva perso il secondo posto in gara - perché alle verifiche gli addetti FIA non erano riusciti a trovare nel serbatoio della AMR21 numero 5 il litro necessario di carburante per evitare la squalifica.

I delegati FIA avevano trovato appena 0,3 litri contro il litro richiesto dal regolamento. ma Aston Martin era fiduciosa di poter ribaltare la decisione dei commissari di gara dimostrando che la squalifica fosse stata dettata da un malfunzionamento della pompa d'estrazione del carburante in sede di verifiche.

Stando infatti alla telemtria della monoposto, Aston Martin ha stimato che all'interno del serbatoio avrebbero dovuto esserci 1,44 litri. Dopo il gran premio ungherese, la FIA ha sequestrato la monoposto di Vettel, portandola nell'officina della FIA in caso servissero prove in sede legale.

Aston Martin ha fatto immediatamente appello, richiedendo di rivedere la decisione dei commissari di gara dopo la squalifica di Vettel. Sebbene il team abbia portato nuove prove, mostrando come sulla AMR21 numero 5 si fosse verificato un problema che di fatto ha bruciato più benzina del dovuto.

La prova fornita alla FIA ha così mostrato un guasto non rilevato in sede di ispezione della vettura. Il problema, per il team di Silverstone, è non aver trovato l'ormai celebre litro di benzina all'intern odel sebatoio. Per questo motivo i commissari di gara dell'Hungaroring hanno confermato la loro decisione.

Avendo considerato questa posizione, Aston Martin ha deciso di ritirare il suo appello. Ciò significa che il secondo posto di Vettel ottenuto in Ungheria è definitivamente perso.

Il team Aston Martin Racing ha reso nota la sua decisione con un tweet che recita così: "Avendo considerato la nostra posizione e avendo preso atto del verdetto dei commissari della FIA che c'erano chiare nuove prove di un guasto al sistema di alimentazione, abbiamo comunque ritirato il nostro appello sulla base del fatto che crediamo che fare ciò superi i benefici di essere ascoltati".

Con il ritiro dell'appello dell'Aston Martin e la perdita definitiva della seconda posizione di Vettel, viene confermato il secondo posto di Lewis Hamilton e il terzo di Carlos Sainz.