Leclerc rispolvera la livrea del primo casco della carriera

Charles Leclerc si appresta a prendere parte al Gran Premio di Francia 2021 di Formula 1 dopo aver colto il quarto posto al Gran Premio d'Azerbaijan 2 settimane fa sul tracciato cittadino di Baku. Lo farà con un casco molto speciale.

Il suo elmetto, infatti, non avrà i soliti colori che lo hanno contraddistinto sino a questo momento, nel corso della sua carriera in Formula 1. Bensì avrà una livrea nota a pochi, ma che per lui ha significato e significa ancora tanto.

Si tratta dei colori e del disegno usati nel primo casco della carriera, quello del debutto in kart, che avvenne 19 anni or sono. A raccontare il perché di questa soluzione è stato proprio il monegasco con un tweet apparso questo pomeriggio sulla sua pagina ufficiale del social network.

"Dopo 19 anni torno al design del mio primo casco, quando ho iniziato a correre in kart a pochi chilometri dal Paul Ricard. Ricordo quando ho disegnato la livrea in stile Spider Man dopo averlo vvisto in TV e ho cercato di riproporne la ragnatela. Ho molto ricordi di quella parte della mia vita, sarà speciale tornare a indossare quel casco nuovamente".

Lo stesso Leclerc ha anche sottolineato come il Paul Ricard possa essere da lui considerato come una seconda gara di casa, date le tante volte in cui ha corso in kart a pochi chilometri dalla pista transalpina.

"Sento questa quasi una gara di casa. Ho iniziato a fare karting a soli 45 minuti da qui. Mi ricordo ancora esattamente quando ho fatto questi primi giri, dove mi sono innamorato delle corse. Quindi è speciale essere qui".

Come detto da Leclerc, il casco - su base gialla - mostra un disegno che somiglia a una ragnatela creata da fili rossi e argento. Sui lati il numero di gara di Charles, il 16, e la calotta azzurra che stacca dai colori caldi della parte centrale dell'elmetto.

Casco di Charles Leclerc, Ferrari 1 / 5 Foto di: Charles Leclerc Casco di Charles Leclerc, Ferrari 2 / 5 Foto di: Charles Leclerc Casco di Charles Leclerc, Ferrari 3 / 5 Foto di: Charles Leclerc Casco di Charles Leclerc, Ferrari 4 / 5 Foto di: Charles Leclerc Casco di Charles Leclerc, Ferrari 5 / 5 Foto di: Charles Leclerc