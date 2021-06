Hamilton: "Non capisco perché le F1 siano sempre più pesanti"

La prossima generazione di monoposto di Formula 1 sarà la più pesante di sempre complice un peso minimo fissato a ben 790 Kg.

L’aumento di peso visto negli ultimi anni è stato dovuto non solo all’introduzione dei motori ibridi a partire dal 2014, ma anche all’incremento dei sistemi di sicurezza sia nella struttura della monoscocca sia con l’introduzione dell’Halo.

Dai circa 640 Kg cui si era arrivati quando ancora erano presenti i motori V8, siamo giunti ai 750 Kg di oggi passando per i 700 Kg del 2016.

Questa massa extra che le vetture devono portare in giro ha contribuito e rendere le monoposto meno agili ed in molti ritengono che sia un fattore che contribuisce al poco spettacolo visto sul tracciato di Monaco, ormai non più adatto alle moderne auto.

Uno dei piloti che ha criticato questa direzione presa dalla F1 è Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo si è chiesto perché si stia andando contro una corrente di pensiero del mondo automotive che vuole vetture più leggere così da utilizzare meno energia.

“Non capisco perché le nostre monoposto stanno diventando sempre più pesanti, soprattutto quando quotidianamente si parla di sostenibilità ed il nostro sport sta andando in quella direzione”.

“Guidando una vettura sempre più pesante capisci che stai utilizzando una quantità di energia maggiore e comprendi che la direzione presa non è quella giusta”.

Oltre al maggior peso, le moderne vetture sono decisamente più grandi ed ingombranti rispetto alla monoposto degli anni precedenti e lo stesso Hamilton ha sottolineato come il feeling con le auto sia cambiato notevolmente rispetto ai suoi esordi in F1.

“Le vetture più leggere erano anche più agili. Non erano così grandi e consentivano lotte più entusiasmanti”.

“Le piste che affrontiamo hanno sedi stradali sempre più larghe. Baku, ad esempio, è abbastanza largo in alcuni punti e stretto in altri, mentre Monaco è sempre stato un tracciato dove è difficile superare. Adesso, però, le monoposto sono troppo grandi per quella pista”.

Anche un ex campione del mondo come Kimi Raikkonen ha espresso il suo pensiero in materia. Il finlandese non si è detto sconvolto dall’aumento di peso delle vetture dato che è avvenuto gradualmente nel corso degli anni, ma ha affermato come lo shock arrivi quando si paragonano le monoposto attuali con quelle del passato.

“Te ne accorgi subito quando vedi le vetture più vecchie o anche quelle degli ultimi anni. Sembrano così piccole!”.

“Penso che se corressimo con le monoposto di metà anni 2000 o di qualsiasi altro anno non ci sarebbe alcuna differenza nelle gare. Si sprecano un sacco di soldi per arrivare a questo punto e non è cambiato nulla”.

