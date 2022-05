F1 | Vettel si burla delle regole con le mutande sopra alla tuta

L'uso di biancheria intima ignifuga è diventato un punto di discussione negli ultimi fine settimana, dopo un giro di vite imposto dal nuovo direttore di gara della Formula 1, Niels Wittich.

Seguendo alla lettera il Codice Sportivo Internazionale, Wittich ha detto ai piloti di non indossare biancheria intima standard o qualsiasi forma di gioiello quando sono nell'abitacolo della loro monoposto.

L'argomento dell'abbigliamento intimo potenzialmente infiammabile è emerso nuovamente venerdì, nella tradizionale riunione tra i team manager.

Diversi piloti hanno espresso la loro frustrazione circa la nuova attenzione sull'argomento, e prima della FP1 di venerdì Vettel ha fatto una "sfilata" nel paddock e nella pitlane indossando le sue mutande della Puma sopra alla tuta ignifuga dell'Aston Martin.

Quando Motorsport.com gli ha domandato se si fosse trattato di una sorta di protesta contro queste regole, il direttore della GPDA ha detto: "Era solo una presa in giro. Non mi interessa, ma è solo divertente che si continui a parlarne".

Vettel nel frattempo ha vissuto una giornata di basso profilo a Miami, chiudendo la FP2 con il 14° tempo dopo essere stato anche vittima di un testacoda.

"E' difficile", ha detto parlando del circuito. "Penso che possiamo ancora mettere a punto la nostra vettura. Dobbiamo modificare la nostra macchina! Per adattarci un po' di più alla pista. Ma sì, nel complesso penso che sia divertente, è molto veloce".

"Ci sono un sacco di rettilinei. La maggior parte delle curve sono abbastanza cieche, il che la rende molto difficile per il traffico, e penso che la corsa sarà difficile. E poi, dall'altra parte, c'è l'asfalto che si sta rompendo. Ma le toppe che hanno messo in alcuni punti funzionano bene".

"Come tutti, ovviamente, vorremmo fare un po' più di giri, soprattutto quando la pista è nuova".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Vettel ha avvertito poi che i sorpassi potrebbero non essere così facili come era stato previsto: "Se vogliamo lottare, allora dobbiamo essere in grado di andare fianco a fianco, e al momento è come se ci fosse solo una linea. Nel complesso, è divertente".

Il quattro volte campione del mondo spera di poter entrare in Q2 nelle qualifiche di sabato.

"Se mi sento davvero a mio agio in macchina, allora penso che ci sia ancora molto potenziale da spremere", ha detto. "Ma è probabilmente un commento che si riceve dalla maggior parte dei piloti dopo il primo giorno qui".

"Quindi questo sarebbe cruciale. E poi penso che possiamo migliorare un po'. Probabilmente da qualche parte intorno a P10-15, questo è un pronostico realistico, ma spero che sia anche più di questo", ha concluso.