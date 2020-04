Vettel: "Il DAS? La Ferrari ha altre idee per vincere"

Sebastian Vettel è consapevole del potenziale della Ferrari. Il quattro volte campione del mondo tedesco non fa mistero di disporre di una monoposto che non sembra vincente subito, ma non nasconde che la sua speranza sia quella di vedere la Rossa crescere nel corso della stagione 2020 (quando partirà).

Il 32enne di Heppenheim crede nella possibilità di dare la caccia alla Mercedes, perché se la freccia d’argento ha il DAS, la Rossa avrebbe qualcos’altro di interessante nascosto e che, evidentemente, non si è ancora visto sulla SF1000.

Per Binotto ci vogliono quattro mesi per dotare anche la Ferrari del DAS, lo state valutando?

“Credo che sia un dispositivo abbastanza intelligente, ma non sappiamo quantificare i vantaggi che realmente garantisce, probabilmente solo la Mercedes sa qualcosa in più. Allo stesso tempo non sono convinto che sia un dispositivo che ti aiuterà a vincere un Gran Premio, è un'innovazione intelligente, quindi penso che sia una buona idea, ma noi abbiamo anche delle nostre idee sulla macchina, e spero che quando la stagione inizierà possano dimostrare di fare la differenza”.

Quest'anno la Rossa è sembrata più adatta al tuo stile di guida rispetto a quella del 2019. Confermi questa impressione e per quali motivi?

“Credo che abbiamo fatto dei passi avanti rispetto alla macchina dello scorso anno, abbiamo identificato quali erano i punti deboli e ho avuto subito un feeling migliore. Lo scorso anno in Australia abbiamo avuto problemi. Inizialmente abbiamo creduto che fossero le condizioni di Melbourne ad averci penalizzati, ma poco dopo abbiamo capito quale era il problema che dovevamo affrontare, e gara dopo gara tutto è sempre diventato più chiaro".

"Anche Charles dopo poco ha confermato il quadro della situazione che avevamo, quindi sapevamo cosa sarebbe servito per migliorare ed è ciò che abbiamo fatto sulla SF1000. Allo stesso tempo nei test di Barcellona abbiamo visto che i tempi sul giro non arrivano con la stessa facilità dei nostri avversari e questo non ci ha ovviamente collocato nel ruolo di favoriti alla vigilia della partenza per Melbourne".

"E credo che fino a quando non avremo altri riscontri, è questa la scala di valori che dobbiamo considerare. Riassumendo, confermo di essere più a mio agio, ma in termini di competitività non siamo dove vogliamo e sapremo qualcosa in più solo quando torneremo in pista”.