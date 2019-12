F1 Test Pirelli: sbatte Leclerc, la Ferrari ha concluso

Paura per Charles Leclerc che ha provocato l'unica bandiera rossa nella seconda giornata di test Pirelli in corso ad Abu Dhabi per la delibera delle gomme 2020.

Il monegasco ha perso il controllo della sua Ferrari alla Curva 14: la SF90 è andata a urtare le barriere con il retrotreno, danneggiando l'ala posteriore e i piloni di supporto oltre alla sospensione dietro.

Il giovane pilota è uscito incolume dall'incidente, ma la sessione è stata prontamente interrotta dalla bandiera rossa per spostare la Ferrari danneggiata: i tecnici del Cavallino hanno fatto sapere che i lavori sono considerati chiusi anche se la monoposto potrebbe essere rimessa in pista prima della bandiera a scacchi.

Il dubbio riguardava l'integrità della trasmissione, che potrebbe aver subito dei danni nell'impatto, per cui la squadra ha preferito considerare chiuso il programma, considerato che Leclerc aveva completato 103 giri dei 130 previsti.

Si consideri che Charles aveva già valutato tutte le mescole a disposizione per cui la squadra di Maranello porta a casa tutti i dati necessari a fare delle valutazioni sulla scelta degli pneumatici. Il turno è ripreso dopo che la Rossa è stata riportata ai box.

Pos. Pilota Vettura Tempo Giri 1 George Russell Mercedes 1'37”204 114 2 Charles Leclerc Ferrari 1'37”401 103 3 Lance Stroll Racing Point 1'37”999 92 4 Pierre Gasly Toro Rosso 1'38”166 106 5 Carlos Sainz Jr. McLaren 1'38”729 75 6 Esteban Ocon Renault 1'38”950 102 7 Alexander Albon Red Bull 1'39”181 96 8 Nicholas Latifi Williams 1'40”188 50 9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'40”246 92 10 Pietro Fittipaldi Haas 1'41”047 102 11 Roy Nissany Williams 1'43”892 38