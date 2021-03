Strategie GP Bahrain: una gara con due pit stop

L’elevato degrado delle gomme sul circuito di Sakhir, caratterizzato da un asfalto molto abrasivo, ha sempre reso le strategie di gara del Gran Premio del Bahrain meno scontate del previsto. Secondo le simulazioni Pirelli la scelta più veloce per affrontare i 57 giri di gara è quella delle due soste, che prevede due stint con mescola media ed uno con le hard.

Una strategia che possono prendere in considerazione solo quattro dei piloti che scatteranno nella top-10 (Verstappen, Hamilton, Bottas e Gasly), ovvero coloro che in qualifica hanno passato il taglio della Q2 con gomme medie.

In questo caso la percorrenza prevista è di 18 giri nei primi due stint, più 21 con l’ultima parte di gara fino alla bandiera a scacchi.

Per chi scatterà con gomme soft (Leclerc, Ricciardo, Norris, Sainz, Alonso e Stroll) l’obiettivo è percorrere 14 giri nel primo stint, per poi passare ad un set di hard nella fase centrare di gara (24 giri) e un set di medie per le ultime 19 tornate.

Secondo Pirelli la strategia soft-medium-medium è comunque valida ma leggermente più lenta, in questo caso la sequenza serebbe soft per 15 giri e poi due set di medie per 21 giri ciascuno.

Se le temperature dovessero confermarsi più basse del previsto (con l’asfalto sotto i 27/28 gradi) le simulazioni indicano come interessante la possibilità di utilizzo delle soft nei primi due stint (16 giri ciascuno) per poi completare con la hard i 25 giri finali. Tra i ‘big’ solo Sergio Perez dispone di due set di gomme soft nuove, essendo stato escludo dalla Q3.

Sul fronte della disponibilità di pneumatici nuovi la situazione tra le varie squadre di vertice non è allineata. Mercedes dispone di due set di hard nuove, mentre sul fronte medie e soft sia Hamilton che Bottas possono contare solo su pneumatici usati. Le due Ferrari, Verstappen e le due McLaren sono allineate con un set di hard ed uno di medie (entrambi nuovi), una disponibilità che tiene aperte molte possibilità di scelta.