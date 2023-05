F1 | Russell: "Ho fiducia negli sviluppi, ma valutazioni solo in Spagna"

Dopo tanti annunci e una lunga attesa, finalmente Mercedes si è presentata nella pit lane di Monte Carlo con gli sviluppi su cui ha lavorato nel corso degli ultimi mesi, in modo da dare una sterzata alla propria stagione e comprendere se la nuova direzione sviluppo intrapresa recentemente sia quella corretta.

Un primo pacchetto di aggiornamenti che fa da apripista a ciò che arriverà in futuro, una fase di transizione da ciò che è stato a ciò che realmente sarà, quando il budget consentirà di apportare modifiche più profonde. Anche se si tratta solo del primo passo, chiaramente l’attenzione si è focalizzata soprattutto sulla W14, data la grande curiosità che si era generata attorno alle prime novità della Stella.

Come anticipato dagli stessi vertici del team, Mercedes ha abbandonato il concetto “zeropods”, optando per fiancate più ampie che si avvicinano più ai concetti visti su team che hanno seguito la strada Red Bull, seppur non in maniera altrettanto esasperata. Anche all’anteriore sono state apportate diverse modifiche nel limite di quanto permesso dal budget: la sospensione è stata rivista per tentare di migliorare il comportamento in staccata, ma senza intervenire in maniera pesante sul telaio, aspetto che avrebbe richiesto un ulteriore crash test.

Le nuove fiancate della Mercedes W14 introdotte a Monaco Photo by: Uncredited

Tante modifiche che richiederanno tempo per essere comprese a pieno e, realisticamente, Monaco non è nemmeno il tracciato più adatto per valutare la bontà di tutte le novità. “Siamo ovviamente consapevoli che si tratta di un circuito unico nel suo genere. E non leggeremo nulla nelle prestazioni che i nuovi aggiornamenti mostreranno questo fine settimana”, ha spiegato George Russell, il quale non ha nascosto di attendere la gara di Barcellona per avere un quadro più chiaro sui miglioramenti apportati con il nuovo pacchetto

“Ci sono sempre squadre che hanno prestazioni superiori al normale a Monaco e chi, invece, ha performance inferiori alle aspettative. Non progetti una macchina per essere forte a Monaco. Se si guarda ad alcune squadre del passato, come la Ferrari negli ultimi 10 anni, sono sempre state molto forti qui. Quindi dobbiamo solo superare il fine settimana, fare un bilancio una volta arrivati a Barcellona e ripartire da lì".

All’apparenza, la scelta di presentarsi a Monaco con un pacchetto completamente nuovo può sembrare un azzardo, ma il britannico non è totalmente d’accordo. In primo luogo, le novità erano già state programmate per Imola e fare un passo indietro, soprattutto per quanto riguarda le modifiche all’anteriore, avrebbe potuto essere più complesso del previsto. Il secondo aspetto si concentra sul fatto che la tappa di Monaco fosse stata preparata al simulatore già tenendo a mente questi nuovi sviluppi: “Non credo che si possa imparare molto da un weekend di gara come questo. Perciò, qualsiasi cosa trarremo da questo fine settimana, attenderemo e andremo a Barcellona con una tabula rasa”.

Mercedes W14, confronto della sospensione anteriore tra vecchia e nuova specifica Photo by: Uncredited

“Non è necessariamente rischioso, volevamo solo iniziare lo sviluppo. Ovviamente era stato pensato per Imola, la scorsa settimana. Non ci saremmo accontentanti di stare qui a guardare e non usarlo. Può sembrare un azzardo, ma è sempre stato previsto di utilizzare questo pacchetto a Monaco".

Tuttavia, in fabbrica c’è ottimismo, perché i risultati ottenuti dal lavoro al simulatore sono positivi. Come ha spiegato Russell, il nuovo pacchetto dovrebbe garantire maggior carico complessivo ma, al netto di ciò, uno degli aspetti cruciali sarà quello di rendere la vettura più prevedibile e stabile, rendendola più semplice per chi siede dietro al volante.

“Quello che abbiamo provato finora con i simulatori è stato positivo. Si tratta sia di aerodinamica che di meccanica. Per aerodinamica si intende il carico complessivo, che ogni pilota e ogni squadra sta cercando di ottenere. Quindi non è detto che il tempo sul giro sia garantito, ma sicuramente le prestazioni saranno migliori”.

“Per quanto riguarda la meccanica, dobbiamo aspettare e vedere quando saremo in pista. Ci sono argomenti per dire che potrebbe dare più risultati in pista che al simulatore, perché aiuterà la nostra fiducia nella guida della vettura, mentre al simulatore la fiducia non è un limite. Quindi è giusto dire che potenzialmente si può ottenere di più in pista rispetto a quanto visto sul simulatore”.