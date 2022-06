F1 | Montreal, Libere 3: Alonso dà lezioni sul bagnato

La pioggia prevista è arrivata a Montreal a bagnare la terza sessione di prove libere del GP del Canada. Solo Charles Leclerc, che ha smarcato il quarto motore e il quarto turbo, non ha chiuso un tempo cronometrato perché dovrà partire dal fondo della griglia con la Ferrari per cui potrebbe saltare le qualifiche che si disputeranno con la pista bagnata. mentre la gara sarà asciuttissima.

Le Red Bull, eccellenti sull'asciutto con l'ala più scarica, sul bagnato mancano di spinta verticale e soffrono: Sergio Perez ha concluso ottavo e Max Verstappen nono, senza cercare e trovare un buon feeling con l'asfalto a basso grip canadese. Il messicano ha fatto un dritto alla curva 1 e ha attraversato la pista in uscita pericolosamente senza controllo con la vettura che scivolava senza grip alcuno.

E così non deve sorprendere se davanti a tutti è spuntato un vecchio marpione come Fernando Alonso. Lo spagnolo ha portato l'Alpine a 1'33"836 dopo essere stato il primo pilota ad aver scelto di passare dalle gomme full wet alle intermedie. L'asturiano ha svolto un ottimo lavoro precedendo di 53 millesimi Pierre Gasly con l'AlphaTauri e Sebastian Vettel terzo a due millesimi dal transalpino con l'Aston Martin.

Esteban Ocon ha provato a tirare fuori una zampata con la seconda A522 nel finale, ma dopo un fucsia nel primo settore si è dovuto accontentare del quarto posto a 167 millesimi soltanto dal compagno di squadra.

Seguono le due McLaren con Daniel Ricciardo, virtuoso dei traversi, che si è messo davanti a Lando Norris. I due piloti di Zak Brown hanno lasciato alle spalle George Russell con la Mercedes.

La squadra di Brackley ha rinunciato a montare il fondo con i due tiranti, dopo che qualche avversario ha lasciato intendere che avrebbe fatto reclamo in qualifica, se quella soluzione fosse stata portata avanti, ritenendo che non c'era il tempo per approntare questa modifica e la freccia d'argento avrebbe beneficiato di una "dritta" della FIA. Brutta storia. Meglio, quindi, lasciare perdere con un macchina che è un... catorcio.

Lewis Hamilton ha chiuso 15esimo senza alcuna intenzione di andare a cercare dei guai per niente. Delle Red Bull non a loro agio abbiamo detto: le RB18 hanno chiuso davanti a Carlos Sainz che ha girato specialmente a inizio turno, quando era necessarie le gomme Cinturato blu, non insistendo troppo con le verdi, visto che ha fatto un dritto alla curva 3 che lo ha consigliato a lasciare perdere.

Dietro alla Ferrari sono sbucate le due Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, davanti a Lance Stroll e Kevin Magnussen 14esimo, in evidenza con le full wet. Anche il danese ha fatto un pericoloso dritto alla curva 1, ma nessun pilota ha fatto danni in queste condizioni davvero difficili.

Alex Albon si è aggrappato al 16esimo posto, mentre Nicholas Latifi è ultimo con l'altra Williams fra i conduttori con una prestazione: per il canadese era impossibile utilizzare le intermedie sulla FW44. In mezzo alle due vetture di Grove ci sono Yuki Tsunoda, il primo a fare un dritto con l'AlphaTauri, e Mick Schumacher molto accorto a non cercare guai...