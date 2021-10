F1 2021: ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Turchia

Negli occhi abbiamo ancora lo splendido Gran Premio di Russia disputato 2 settimane fa a Sochi, ma ra è tempo di voltare pagina. La Formula 1 è pronta ad affrontare un nuovo, esaltante capitolo di questa lunga stagione 2021 con il Gran Premio di Turchia.

E' proprio in Turchia che Lewis Hamilton e Max Verstappen torneranno uno contro l'altro per proseguire il duello più entusiasmante e incerto degli ultimi anni, quello per vincere il titolo Piloti. Tra i due ci sono appena 2 punti dopo quanto accaduto a Sochi, in una lotta che sta entrando nell'ultima parte, dunque nel periodo più bollente e vivo della stagione.

Non è tutto, perché è lotta aperta anche per il terzo posto nel Mondiale, al momento nelle mani di Valtteri Bottas. Il pilota della Mercedes, prossimo alfiere del team Alfa Romeo Racing, dovrà però vedersela con un arrembante Lando Norris. Il pilota della McLaren è andato vicino a vincere la prima gara della carriera in Formula 1 proprio in Russia. Solo l'inesperienza e la testardaggine lo hanno mal consigliato.

Il talento del britannico, però, è sotto gli occhi di tutti, così come lo splendido momento di forma di una McLaren sempre più lanciata verso il terzo posto nel Mondiale Costruttori dopo aver cambiato passo nelle ultime uscite (vittoria ottenuta a Monza, compresa).

Ed è a questo punto che entra in gioco la Ferrari. Il team di Maranello nelle ultime due uscite ha portato a casa 35 punti, ma la McLaren ne ha totalizzati quasi il doppio. E' così che il team britannico si ritrova con 17,5 punti di vantaggio sul Cavallino Rampante. Però non è ancora detta l'ultima parola. Vedremo se la Turchia sarà più favorevole alle MCL35M di Norris e Ricciardo o alle SF21 di Leclerc e Sainz Jr.

I turni del weekend

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Nella giornata di venerdì 8 ottobre saranno disputate le prime due sessioni di prove libere sul tracciato turco. Le Libere 1 scatteranno alle 10:30 e avranno la durata di 60 minuti. Stesso discorso per le Libere 2, che prenderanno il via alle 14:00 italiane per terminare 60 minuti dopo, alle 15:00.

La giornata di sabato scatterà con l'ultimo turno di prove libere, il terzo. Questo partirà dalle ore 11:00 e avrà anch'esso durata di 60 minuti in cui i piloti potranno affinare gli assetti per qualifiche e gara. Le Qualifiche, invece, inizieranno ufficialmente alle ore 14:00 e dureranno un'ora. Come al solito queste saranno composte da Q1, Q2 e Q3, con quest'ultima porzione che andrà a definire le prime 5 file dello schieramento della gara.

Domenica 10 ottobre tutti i riflettori saranno puntati alle ore 14:00. Sarà infatti in quel momento che i semafori del rettilineo di partenza si spegneranno e daranno il via alla gara.

Gli orari TV di Sky (Dirette)

Venerdì 8 ottobre

Libere 1: ore 10:30 - 11:30

Libere 2: ore 14:00 - 15:00

Sabato 9 ottobre

Libere 3: ore 11:00 - 12:00

Qualifiche: ore 14:00 - 15:10

Domenica 10 ottobre

Gara: 14:00

Gli orari TV di TV8 (Dirette)

Sabato 9 ottobre

Qualifiche: ore 14:00 - 15:10

Domenica 10 ottobre

Gara: ore 14:00

Dirette LIVE di Motorsport.com

Venerdì 8 ottobre

Libere 1: ore 10:00 - 11:40

Libere 2: ore 13:30 - 15:10

Sabato 9 ottobre

Libere 3: ore 10:30 - 12:10

Qualifiche: ore 13:30 - 15:10

Domenica 10 ottobre

Gara: 13:30