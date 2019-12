Ecclestone mediatore nella trattativa fra F1 e Mercedes?

Bernie Ecclestone come mediatore? La trattativa fra Ola Kallenius, presidente Daimler, e Chase Carey, presidente F1, è molto spigolosa, difficile. Allo svedese la proposta che la FOM ha fatto alla Mercedes per rinnovare il Patto della Concordia 2021 non piace per niente, specie dopo che si è saputa la fetta di torta dei premi che la Ferrari si porterà a casa per cinque anni.

Come è possibile avvicinare le parti senza che si possa arrivare a una rottura? Ecco che è spuntato il nome di Mister E, presidente emerito della F1, che potrebbe essere l’uomo giusto per trovare un punto di accordo con un marchio che nei GP non rappresenta solo le frecce d’argento, ma anche la fornitura di motori per tre squadre clienti (McLaren, Racing Point e Williams).

Ricordiamo che proprio Bernie nel Patto della Concordia precedente aveva fatto una scommessa con la Stella, ritoccando leggermente il premio fisso comunque molto inferiore al garantito alla Ferrari, ma introducendo un premio sulle prestazioni che poi il team diretto da Toto Wolff si è meritato.

Ecclestone accetterà di essere tirato per la giacchetta in una partita che in passato lo avrebbe visto grande protagonista, oppure resterà solo a guardare un braccio di ferro che può fare molto male alla f1?