Ceccarelli: "La McLaren doveva proteggere la vittoria di Norris"

Il Gran Premio di Russia è destinato a far parlare di sé per parecchio tempo. Oltre ad una lotta mondiale senza quartiere, in cui anche la sorte gioca un ruolo importante, quanto successo a Sochi segna anche il buon Lando Norris.

L'inglese era in lotta per il suo primo trionfo in carriera, quando la pioggia è arrivata a scombinare i piani. La McLaren, a quel punto, anziché chiedere consigli al ragazzo avrebbe dovuto imporsi in maniera ferma per salvaguardare il risultato finale. Risultato che, sotto la bandiera a scacchi, parla di un amaro settimo posto.