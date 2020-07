Vettel ironico: "Contento di essermi girato solo una volta"

Per un Leclerc che porta a casa un clamoroso - perché inaspettato... - secondo posto, c'è un Sebastian Vettel uscito sportivamente malconcio al termine del primo gran premio del Mondiale 2020 di Formula 1 disputato oggi al Red Bull Ring.

La gara del 4 volte iridato non è certo stata brillante come quella del compagno di squadra. A rendere tutto più complicato, a detta dello stesso Vettel, è stato il bilanciamento della sua SF1000, ben distante dall'essere una vettura competitiva.

L'episodio che però ha reso quasi anonima la gara di Vettel è stato il testacoda innescato nel tentativo di avvicinarsi alla McLaren di Carlos Sainz. Vettel è arrivato molto forte alla staccata di curva 1, ha tentato di infilarsi all'interno di Sainz quando però lo spagnolo aveva già impostato la curva.

Così Seb ha tentato il tutto per tutto per evitare il contatto. Missione riuscita, ma è finito in testacoda, trovandosi costretto a fare una rimonta che, anche grazie all'intervento delle Safety Car, lo ha portato a concludere decimo.

"Sono contento di essermi girato solo una volta oggi, perché è stata una gara molto difficile", ha detto a fine gara il tedesco. "Carlos e io siamo arrivati molto vicini, si è spostato sull'interno e io ero proprio al limite, perché volevo arrivare più vicino che potevo, ma poi ho perso il posteriore. Purtroppo l'ho perso un paio di volte oggi e come ho detto, sono contento di essermi girato una volta sola".

Vettel ha affermato di voler capire cosa sia successo alla sua Rossa tra la giornata di ieri e quella di oggi, perché gli è parsa peggiorata e più difficile da guidare. Quel che è certo, è che a Maranello dovranno velocizzare i processi di preparazione degli aggiornamenti per la SF1000, perché non tutte le gare del Mondiale saranno incerte come quella di oggi.

"Dobbiamo capire cosa sia successo da ieri a oggi, perché oggi la macchina era molto difficile da guidare oggi. Sicuramente io ho dato il massimo e la Safety Car ci ha aiutato un po'. La parte finale della gara è stata divertente, ma il risultato non è certo quello che volevo".