Formula E: Wehrlein vince anche l'E-Prix di Hong Kong virtuale

Pascal Wehrlein ha vinto per la seconda volta consecutiva, riuscendo a capitalizzare il vantaggio ottenuto con l’incidente del poleman Edoardo Mortara. Sulla pista di Hong Kong il pilota Mahindra ha conquistato il successo della Formula E Race At Home Challenge, la serie esport in collaborazione con Motorsport Games a sostegno dell’Unicef.

Wehrlein ha dovuto recuperare dal quarto posto, ma la sua vittoria di quattro secondi su Stoffel Vandoorne è stata sufficiente a portarlo in vetta alla classifica generale sopravanzando Maximilian Guenther.

Una sessione di qualifica simulata sul bagnato ha permesso a Mortara di conquistare la pole position con soli 0,01 secondi su Wehrlein, nonostante il pilota Venturi non si sia allenato sul circuito dove nel 2019 ha conquistato una vera e propria vittoria.

Mortara ha fatto una bella fuga e si è tuffato sulla traiettoria interna per difendere la posizione nella stretta curva 1.

Nyck de Vries, più attardato, ha colpito il posteriore di Oliver Turvey, che ha poi tamponato Guenther e la Mercedes di Vandoorne.

Il tamponamento a catena ha parzialmente coinvolto anche Wehrlein, che ha attraversato la pista e ha bloccato il percorso ai suoi rivali.

La Jaguar di James Calado e de Vries sono riusciti a farsi strada per inseguire Mortara, ma Wehrlein e Vandoorne si sono rapidamente ripresi, con il secondo e terzo posto rispettivamente.

Mortara era a tre secondi di distanza, ma ha sbattuto il muro interno alla prima parte della chicane, per poi rientrare in pista e finire al quinto posto.

Questo ha permesso a Wehrlein di andare al comando e beffare Vandoorne vincendo la gara, con Calado a completare il podio.

De Vries ha mantenuto la quarta posizione davanti a Mortara, che non è riuscito a recuperare il terreno perso a causa del sottosterzo dovuto ai danni provocati dall'incidente.

Antonio Felix da Costa, l'attuale leader della classifica reale, ha ottenuto il suo miglior risultato negli Esports con il sesto posto davanti a Robin Frijns e Turvey. Sebastien Buemi e il suo compagno di squadra Nissan Oliver Rowland hanno chiuso la top 10.

La gara di Guenther non si è mai ripresa dal suo coinvolgimento nell’incidente della prima curva, in quanto è stato poi penalizzato con un drive-through per una partenza anticipata.

Mentre il pilota della BMW Andretti tentava di rimontare dalla dodicesima posizione, ha sbattuto al muro interno della chicane ed è crollato in diciannovesima posizione ed è stato eliminato dal format di gara in stile reale.

Nella Challenge dei simulatori, il terzo classificato Lucas Muller ha superato il poleman Joshua Rogers - che ha vinto la prima gara dell'Hong Kong Esports - per diventare il quarto vincitore diverso.

L'eventuale campione virtuale vincerà un test drive FE nella vita reale alla fine di quest'anno, e Kevin Siggy è attualmente in testa alla classifica dopo aver ottenuto un podio in ogni gara fino ad ora.

Formula E Race at Home Challenge – Classifica generale