DTM | Gara 1 al Nurburgring rinviata per la fitta nebbia

La griglia di partenza della nona gara del 2022 è stata stabilita in base alle posizioni di campionato a cause della fitta nebbia che ha costretto ad annullare la sessione di qualifiche di questa mattina.

Il leader della classifica Mirko Bortolotti si è schierato in pole position con la sua Lamborghini Grasser davanti alla BMW di Sheldon van der Linde, ma la gara è stata rinviata a causa del persistere della nebbia che ha creato problemi di visibilità ai piloti, ai commissari di pista ed all'equipaggio dell'elicottero di soccorso.

Un'ora dopo l'orario di partenza previsto, il direttore di gara Scot Elkins ha rilasciato un aggiornamento confermando che la gara sarebbe stata "rinviata a tempo indeterminato fino a quando le condizioni non saranno migliorate".

Le auto sono rimaste ferme sulla griglia di partenza, ma al momento non ci sono segnali di miglioramento delle condizioni meteorologiche.

L'ex pilota del DTM Martin Tomczyk, che ora lavora per l'organizzatore della serie ITR, è stato in pista insieme a Elkins e al boss del DTM Gerhard Berger nella safety car.

Parlando con l'emittente televisiva tedesca ran, Tomczyk ha detto chiaramente che le condizioni rimangono inadatte alla gara ed alla domanda se fosse possibile disputare la corsa odierna il campione DTM 2012 ha dichiarato: "Posso dire che al momento non è realistico”.

"Purtroppo le condizioni meteorologiche non sono cambiate rispetto alla partenza prevista. Ho fatto due giri con Scot Elkins e al momento le condizioni meteorologiche purtroppo non sono cambiate, quindi è troppo pericoloso iniziare una gara in sicurezza".

"Se vedete le condizioni meteorologiche e le previsioni del tempo non sembrano buone, ma abbiamo ancora due o tre ore di tempo e aspetteremo. Bisogna sempre essere ottimisti. So che al Nurburgring non è facile essere ottimisti, ma io lo sono ancora".

Nebbia in pitlane Photo by: DTM

In precedenza, Berger aveva dichiarato: "Sono appena stato sul circuito. Io sono della vecchia scuola e pensavo che si sarebbe potuto partire, ma poi ho fatto un giro in pista e ho visto alcune aree in cui persino io ho detto 'non funziona'. La sicurezza ha la priorità. Si corre a una velocità di 270, 280 km/h e bisogna vedere qualcosa".

Il regolamento sportivo del DTM prevede che vengano completati due giri di gara prima che venga assegnato il punteggio dimezzato.

Le prove del venerdì, disputate sull'asciutto, hanno visto chiudere al comando il pilota della SSR Porsche Dennis Olsen, che partirà 12° in virtù della sua posizione in classifica, mentre Bortolotti, che è stato il più veloce nelle FP1, è stato il terzo più veloce quando i tempi delle due sessioni sono state combinati dietro alla Mercedes HRT di Luca Stolz.

Gli organizzatori del DTM hanno comunicato che tutti i fan che hanno acquistato un biglietto per il sabato riceveranno un ingresso gratuito al circuito la domenica, sperano che le gare non vengano cancellate per il meteo.