Albert Llovera, il pilota senza limiti di Ford per il Rally Dakar 2023

Il prossimo Rally Dakar sarà molto speciale per tutti i partecipanti. Gli equipaggi si recheranno in Arabia Saudita la notte di Capodanno per la quarta edizione consecutiva della gara in terra araba, ma con dei cambiamenti, in quanto gli organizzatori hanno creato un percorso attraverso l’Empty Quarter per sfidare tutti i veicoli. Ecco perché la gara del 2023 sarà piuttosto complessa per uno degli illustri piloti del deserto, Albert Llovera, che passerà alla Ford per rappresentare Andorra lungo le migliaia di chilometri dell'evento saudita.

L'andorrano ha fatto la presentazione attraverso un video sul suo canale YouTube, dove ha spiegato le sensazioni che gli ha dato il suo camion speciale, che deve regolare in modo che l'incidente sciistico che lo ha lasciato su una sedia a rotelle non gli impedisca di competere ai massimi livelli. Con il suo team, stavano effettuando alcuni test per mettere a punto il "mostro" con cui partiranno il 31 dicembre, ed era molto soddisfatto.

Il pilota ha detto: "Siamo in una zona militare che è come una sabbia speciale, umida. Ma se si superano i veicoli militari, ci sono buche, ma poi abbiamo un'altra parte che è più foresta, con curve più veloci, ma con alcune trappole e salti. La prima cosa che dobbiamo testare sono i comandi, poi preparare tutto, perché il camion è nuovo e c'è del lavoro da fare", ha continuato l'andorrano, che parteciperà al suo ottavo Rally Dakar.

"I primi chilometri con la Ford vanno abbastanza bene, mi piace molto. È una cosa nuova e dobbiamo lavorare un po' sull'avantreno, perché è un po' "rumoroso" con le sospensioni, e un po' sull'acceleratore, perché si comporta in modo diverso dai camion che ho guidato nelle varie Dakar. Penso che questo sia un po' più corto sugli assi e possiamo regolare le sospensioni per fargli raggiungere meglio le zone sabbiose. All'anteriore bisogna fare la stessa cosa, in modo che nelle parti lente vada meglio, ma sono contento di questa Ford, penso che andremo molto bene", ha detto Llovera.

Al suo fianco, dato che i camion hanno fino a tre membri dell'equipaggio in cabina, ci sarà sua nipote, Margot Llobera, che parteciperà per la seconda volta all'evento e avrà il compito di guidare lo zio attraverso il percorso desertico: "Il luogo dove abbiamo effettuato la prova è un piccolo paradiso sabbioso nella foresta. Abbiamo una pista al suo interno e una distesa di sabbia molto ampia, dove la sabbia è molto densa, e sarà molto utile per provare le cose, regolare il camion e fare un ottimo allenamento in vista della Dakar".

Inoltre, avranno l'aiuto meccanico di Peter Vojkovsky, con il quale cercheranno di migliorare il 15° posto ottenuto dall'andorrano nell'edizione 2020, la prima in assoluto in Arabia Saudita, con l'Iveco del Petronas Team De Rooy.