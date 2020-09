08:53 Mir sale sul terzo gradino del podio ed è soddisfatto. Al parco chiuso commenta la sua gara: "Ho dato il 100%. Tutti i piloti erano molto vicini in quanto al passo. All'inizio ho avuto difficoltà con la gomma, poi ho iniziato a recuperare un po'. Un paio di giri mi sono mancati, poi ho visto che gli altri avevano difficoltà e sono riuscito a mantenere il passo. Non siamo stati forti come in Austria, ma sono sul podio. La squadra ha fatto un gran lavoro, andiamo avanti così!"