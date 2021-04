13:56 Zarco commenta la sua gara: "Sono stato piuttosto contento del fatto che Jorge sia andato in testa, ha fatto un po' quello che mi aspettavo, ma era più veloce di Pecco la scorsa settimana. Dopo metà gara aveva un passo veloce, ma riuscivo a stargli dietro. Ogni volta che mi superavano, sfruttavo il motore nel rettilineo. Fabio ha superato Jorge nel punto giusto e ha preso vantaggio. Io non sono riuscito a superarlo prima per andare a prendere Fabio, ma sono stato in grado di farlo solo all'ultimo giro. Ho tanti motivi però per essere contento, io e Fabio abbiamo fatto doppietta francese sono anche leader del campionato