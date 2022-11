Video F1| Best of Vettel: una questione di destino

Quello ad Abu Dhabi, sarò l'ultimo fine settimana di Sebastian Vettel in Formula 1. Almeno per ora, perché nella vita, si sa, mai dire mai. L'annuncio del suo ritiro, apparso al mondo social a mezzogiorno dello scorso 28 luglio, è stato atteso quanto improvviso. Chiaro, essenziale, senza troppi giri di parole, esposto in un video in bianco e nero.

E proprio lì, proprio a Yas Marina, proprio sotto lo stesso cielo che abbracciò la sua prima gloria mondiale nel 2010, abbasserà per l'ultima volta la visiera del suo casco come pilota della massima serie. In questo video di Motorsport.com vi riproponiamo i momenti più importanti e significativi della sua carriera, fatta di quattro sigilli, imprese firmate e sfiorate, un grande rimpianto e tanti ideali. E tutto cominciò dal 2007, quando il talento e il destino lo fecero esordire sulla griglia di partenza del Gran Premio degli Stati Uniti...