F1 | La FIA pronta a ridurre l’uso della bandiera nera e arancione

Sarà compito dei team garantire che le loro monoposto continuino a funzionare in modo sicuro anche dopo aver subìto danni in incidenti e dimostrarlo in caso di richieste di informazioni in gara da parte dell'organo di governo. La bandiera nera e arancione viene utilizzata come istruzione per i piloti, ordinando loro di rientrare ai box per le riparazioni se subiscono danni e la loro presenza in pista è ritenuta non sicura; i piloti devono rientrare alla fine del giro dopo aver ricevuto l'avvertimento.

Il suo utilizzo nella stagione 2022 ha fatto notizia a partire dal Gran Premio degli Stati Uniti del 2022, dopo che il team Haas ha protestato per i risultati di Sergio Perez e di Fernando Alonso, ritenendo che avessero terminato la gara nonostante fossero in pista con le vetture danneggiate, contravvenendo alle regole di sicurezza.

In questa stagione, il pilota della Haas Kevin Magnussen ha ricevuto una bandiera nera e arancione in tre gare precedenti - Canada, Ungheria e Singapore - dopo che in ognuna di esse aveva subìto un danno all'ala anteriore, rimasta sventolante. I funzionari della FIA hanno ritenuto che questo non fosse sicuro e in quelle gare il pilota è stato sottoposto a un intervento di riparazione.

Ma la Haas si è arrabbiata, ritenendo di essere trattata in modo diverso dagli altri team, quando questo non è accaduto per Perez nella gara di Austin (la sua piastra danneggiata si è staccata cinque giri dopo il contatto avvenuto al primo giro con Valtteri Bottas) né per Alonso, che ha terminato la gara nonostante abbia percorso diversi giri con lo specchietto retrovisore destro che si è staccato e poi è caduto.

La protesta della Haas contro Perez è stata respinta perché la Red Bull aveva fornito alla FIA delle foto che dimostravano che il danno alla piastra terminale non si muoveva in modo non sicuro, cosa che la FIA ha accettato e gli steward hanno concordato con questa decisione. Ma la protesta della squadra americana contro Alonso è stata inizialmente ritenuta ammissibile e allo spagnolo è stata comminata una penalità di 30 secondi che gli è costata il settimo posto dello scorso fine settimana.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

La decisione è stata poi annullata in seguito a una lunga saga di decisioni sul motivo per cui la Haas ha autorizzato la protesta in primo luogo. Nell'annunciare l'annullamento della penalità di Alonso ad Austin, è stato rivelato che il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha avviato una revisione sul futuro utilizzo della bandiera nera e arancione.

Motorsport.com apprende che questa decisione è stata presa in accordo unanime con i team di Formula 1 e fa seguito alla dichiarazione dei commissari di Austin che si sono detti "preoccupati" per il fatto che ad Alonso sia stato permesso di continuare a stare in pista senza lo specchietto retrovisore.

Questo aspetto è al centro della controversia sull'uso della bandiera nera e arancione nel 2022, poiché gli incidenti che hanno coinvolto Magnussen seguono la formulazione della regola sul suo utilizzo nel codice sportivo della FIA, ma la confusione e la rabbia sono state la conseguenza diretta della non esposizione della bandiera ad Alonso ad Austin.

Il Codice sportivo internazionale della FIA sull'uso della bandiera afferma: "Questa bandiera deve essere usata per informare il pilota interessato che la sua vettura ha problemi meccanici che possono mettere in pericolo se stesso o gli altri e significa che deve fermarsi al suo box al giro successivo. Quando i problemi meccanici sono stati risolti in modo soddisfacente per il commissario tecnico, la vettura può riprendere la gara".

L'uso della bandiera nera e arancione è stato discusso in una riunione dei responsabili delle squadre di Formula 1 all'Autodromo Hermanos Rodriguez prima delle prove del venerdì del GP di Città del Messico 2022. La discussione in corso riguarda le modalità di utilizzo della bandiera nei prossimi eventi, con l'intesa che i commissari saranno ora meno inclini a dare automaticamente l'avvertimento, poiché i team di Formula 1 hanno così tanti dati per dimostrare che un pezzo, anche se danneggiato, non diventerà improvvisamente un problema di sicurezza.

La Formula 1 si trova quindi in una situazione diversa rispetto ad altre categorie, dove la corrispondente mancanza di dati significa che i piloti possono correre inconsapevoli di avere un danno e quindi l'onere di farli fermare per le riparazioni è a carico dei commissari di gara per garantire la sicurezza. A quanto risulta, non sono previste modifiche alle regole della Formula 1 a seguito della revisione della FIA, che invece intende lasciare ai team l'onere di garantire che le loro auto corrano sempre in condizioni di sicurezza, anche se interverrà per effettuare indagini immediate nei casi in cui i danni siano chiaramente visibili.

Un problema di questo approccio potrebbe essere l'insorgere di disaccordi sulla sicurezza delle vetture danneggiate in seguito a incidenti come quello di Alonso con Lance Stroll ad Austin, con i piloti naturalmente inclini a spingersi oltre il limite delle regole e altri team che potrebbero obiettare per ottenere un vantaggio competitivo.