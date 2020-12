"Cavallino senza fili", il libro su Vettel di Alberto Antonini

Chi ha avuto l’opportunità di costruire un buon rapporto con Vettel, ha conosciuto Sebastian. Sono in pochissimi ad aver avuto accesso all’uomo che si nasconde dietro l’immagine pubblica del quattro volte campione del Mondo, e tra questi c’è Alberto Antonini, per molti anni l'inviato del settimanale Autosprint per poi passare, dal 2015 al 2018, al ruolo di responsabile dell’ufficio Stampa Ferrari.

“Cavallino senza fili”, primo libro di Antonini, ripercorre la carriera di Sebastian Vettel con un taglio inedito, facendo emergere un percorso iniziato ad Heppenheim, in Germania, ed arrivato sotto riflettori potenziati da quattro titoli Mondiali ed il successivo passaggio in Ferrari, un ciclo, quest’ultimo, vissuto tra alti e bassi.

La carriera di Vettel offre il fianco ad un interrogativo che lo insegue ormai da dieci anni: Seb è stato abile e fortunato riuscendo a districarsi al meglio nelle sliding-doors che inevitabilmente si presentano davanti ad un pilota nel corso della carriera, o ha fatto la differenza come si è tentati di dedurre dal suo palmares?

“Cavallino senza fili” (disponibile su Amazon.it) risponde a questa domanda proponendo un viaggio alla scoperta di un Vettel nascosto, tra storie ed aneddoti che dipingono un uomo solido, con le sue debolezze ma anche con virtù non comuni, descritte attraverso testimonianze e retroscena inediti che Antonini ha vissuto in prima persona, condividendo con Vettel la stessa divisa rossa per quattro lunghi anni.