WTCR | Yvan Muller vola in Pole per Gara 2 a Sochi

Yvan Muller centra una monumentale Pole Position per Gara 2 del FIA WTCR a Sochi, grazie ad una fantastica prestazione in Q3.

Qualifiche russe che hanno regalato emozioni a non finire, anche per via di un tracciato umido che pian piano è andato a migliorare, ma non a sufficienza per consentire di montare le gomme slick.

Il pilota della Cyan Racing ferma il cronometro sul 2'29"624 piazzando la sua Lynk & Co 03 davanti a tutti, cosa che invece non riesce al suo compagno di squadra e nipote Yann Ehrlacher, solamente quinto e autore di troppi errori nel suo tentativo, ma comunque con 1 punto preso che in termini di lotta per il titolo può tornare utilissimo, vista anche la giornataccia dei suoi diretti rivali.

In prima fila al fianco di Muller troveremo un ottimo Mikel Azcona a bordo della Cupra Leon Competición della Zengő Motorsport, che 'risorge' dopo un paio di weekend da dimenticare, mentre la prima delle Honda Civic Type R TCR costruite dalla JAS Motorsport è quella di Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport).

L'argentino è terzo (ma dovrà arretrare di 3 posizioni nella griglia invertita di Gara 1 per penalità ricevuta dopo Adria) e si tiene dietro l'Audi RS 3 LMS di Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team).

Mastica amarissimo Esteban Guerrieri, sesto con la Honda Civic Type R TCR costruita dalla JAS Motorsport; l'argentino della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport si ritrova fuori dalla lotta per la Pole Position (e dai punti) per un solo millesimo con il tempo realizzato da Azcona alla fine della Q2.

Buon risultato per Rob Huff con l'altra Cupra della Zengő Motorsport, terminando settimo con dietro la Hyundai Elantra N di Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e l'Audi di Frédéric Vervisch (Comtoyou Team).

Il belga conserva ancora una piccolissima speranza di titolo dato che nella griglia invertita di Gara 1 partirà al fianco del poleman e suo compagno Gilles Magnus, classificatosi 10° in Q2, tenendosi dietro la Lynk & Co di Santiago Urrutia (Cyan Performance) e la Hyundai di Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse).

Tiratissima la Q1, dove il miglioramento della pista ha consentito a Muller di staccare il primato all'ultimo giro in 2'30"412, prendendo punti davanti ad Azcona, Urrutia, Huff e Berthon, mentre Ehrlacher ha commesso un errore rimanendo a secco, così come Guerrieri.

Il primo degli eliminati è stato Attila Tassi con la Honda della (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport), 13° e beffato per 0"030 da Girolami e dal tempo finale che ha realizzato Vervisch, salvandosi dall'esclusione dopo che il belga aveva anche tentato la carta delle slick all'anteriore.

L'ungherese in settima fila si ritroverà a fianco la Cupra di Jordi Gené (Zengő Motorsport Drivers' Academy), mentre dietro a loro ci sono le Hyundai di Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), quest'ultimo autore di una Qualifica non brillante per sua stessa ammissione, oltre che sofferente per la zavorra che grava la sua Elantra N.

Peggio del 'Cinghiale' fanno Tom Coronel, 17° al volante della seconda Audi del Comtoyou DHL Team, e Thed Björk sulla Lynk & Co di Cyan Performance, che segue l'olandese e termina davanti alla Cupra di Bence Boldizs (Zengő Motorsport Drivers' Academy).

In fondo allo schieramento ecco infine le Lada Vesta Sport delle wildcard Kirill Ladygin e Mikhail Mityaev, trasparenti ai fini dell'assegnazione punti.

Niente Qualifiche per Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport), che dopo essersi sentito poco bene all'arrivo in autodromo questa mattina è stato trasferito e trattenuto in ospedale per analisi, senza quindi poter salire sulla sua Honda.

Con i punti assegnati in Qualifica, Ehrlacher allunga in classifica piloti salendo a quota 202, con Vervisch a -37, Guerrieri a -38. Muller si avvicina a -41, ma assieme ad Urrutia (-42) aiuterà il collega. Vernay invece viene tagliato fuori dalla lotta matematicamente, dato che è a -56 quando di punti in palio ne rimangono 50.

Gara 1 si svolgerà domani alle ore 10;15 italiane sulla distanza di 9 giri, mentre Gara 2 (11 giri) è prevista per le 12;15.

CLASSIFICA Q3

Cla # Pilota Telaio Giri Tempo Distacco Distacco km orari Punti 1 100 Yvan Muller

Lynk & Co 3 2'29.624 140.704 5 2 96 Mikel Azcona

CUPRA 3 2'29.972 0.348 0.348 140.378 4 3 29 Néstor Girolami

Honda 3 2'30.069 0.445 0.097 140.287 3 4 17 Nathanaël Berthon

Audi 3 2'30.285 0.661 0.216 140.085 2 5 68 Yann Ehrlacher

Lynk & Co 3 2'31.887 2.263 1.602 138.608 1

CLASSIFICA Q2

CLASSIFICA Q1