WTCR | Vernay: "Cerco di portare la Hyundai almeno sul podio"

Dei sei ancora in lotta matematicamente per il titolo del FIA WTCR, sicuramente Jean-Karl Vernay è quello meno quotato, ma non per questo tagliato fuori a prescindere.

Con un ritardo di 55 punti dal leader, Yann Ehrlacher, in Russia al pilota dell’Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team serve un mezzo miracolo per poter conquistare l'iride, considerato che in palio ce ne sono 60.

Fra l'altro il francese è reduce da un weekend pessimo ad Adria, dunque la speranza è almeno raggiungere il podio nella classifica piloti della massima serie turismo con la propria Hyundai Elantra N.

“Ad Adria non è stato il fine settimana che ci aspettavamo, quindi ora dobbiamo concentrarci per finire almeno sul podio - ammette Vernay - Siamo solamente a 19 punti dal secondo posto, quindi abbiamo ancora la possibilità di finire in quella posizione".

"A Sochi ho già corso con la TCR International Series centrando il podio, quindi quell'esperienza può tornare utile. Mi piace molto il circuito; è abbastanza lungo, quindi è probabile che avremo solo uno o due tentativi al massimo in Qualifica per fare un buon giro".

Ad Adria Vernay era stato eliminato in Q2 dovendo partire 13°, cosa che di fatto lo ha tagliato fuori da qualsiasi occasione di puntare al vertice. Ovvio che in Russia bisognerà evitare una situazione del genere.

"È importante non trovarsi nella stessa situazione che abbiamo avuto in Italia. Ma cercheremo di terminare l’anno in positivo e almeno podio”.

Jean-Karl Vernay, Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR Photo by: WTCR