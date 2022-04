WTCR | Vallelunga e l'Alsazia entrano nel nuovo calendario

Il FIA WTCR tornerà in Italia in estate con l'organizzazione delle gare che si terranno a Vallelunga.

Dopo la cancellazione degli eventi in Repubblica Ceca e Russia, il promoter Discovery Sports Events doveva trovare due tappe sostitutive e una di queste è stata fissata all'Autodromo Piero Taruffi di Campagnano il 23-24 luglio.

Una scelta facile, dato che nello stesso fine settimana sul medesimo tracciato si terranno anche le gare del FIA ETCR, che è organizzato sempre dall'azienda francese.

"Vallelunga è la storia delle corse turismo - ha dichiarato Alfredo Scala, Direttore Generale di ACI Vallelunga - Grazie alla collaborazione con la Regione Lazio e l'Automobile Club Italia dal 22 al 24 luglio potremo avere migliaia di appassionati di motorsport a Vallelunga insieme all'ETCR sull'iconico tracciato di 3,2 chilometri con la famosa curva Trincea. Non vediamo l'ora di scendere in pista".

Partenza di Gara 1 Photo by: WTCR

L'altro round che va a riportare a 20 le gare in totale della stagione 2022 è la nuova WTCR Race of Alsace GrandEst del 6-7 agosto, in Francia.

Il resto del programma, approvato dal Consiglio Mondiale FIA, per il momento rimane invariato, ma Discovery e la Federazione continuano a monitorare le restrizioni di viaggio e quarantena relative agli eventi in Corea del Sud, Cina e Macao dovute alla pandemia di Coronavirus.

Calendario FIA WTCR 2022 aggiornato

Round 1 e 2: WTCR Race of France, Circuit de Pau-Ville, 7-8 maggio

Round 3 e 4: WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife, 26-28 maggio

Round 5 e 6: WTCR Race of Hungary, Hungaroring, 11-12 giugno

Round 7 e 8: WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón, 25-26 giugno

Round 9 e 10: WTCR Race of Portugal, Circuito do Vila Real, 2-3 luglio

Round 11 e 12: WTCR Race of Italy, Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, 23-24 luglio

Round 13 e 14: WTCR Race of Alsace GrandEst, Anneau du Rhin, 6-7 agosto

Rounds 15 e 16: WTCR Race of Korea, Inje Speedium, 8-9 ottobre

Round 17 e 18: WTCR Race of China, Ningbo International Speedpark, 5-6 novembre

Round 19 e 20: WTCR Race of Macau, Circuito da Guia, 18-20 novembre