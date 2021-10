WTCR: un grande Michelisz trionfa con la Hyundai-BRC in Gara 2

Un Norbert Michelisz versione Campione del Mondo (2019) si porta a casa la vittoria in Gara 2 del FIA WTCR a Most.

Il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse ha piazzato la zampata alla prima curva, mettendo la sua Hyundai Elantra N davanti alla Cupra Leon Competición del poleman Mikel Azcona, quando il ragazzo della Zengő Motorsport si è intraversato a gomme fredde perdendo il primato.

Anche nel secondo round della Repubblica Ceca, la partenza è stata un bel po' caotica, con l'imbuto della curva 1 che ha visto una carambola a centro gruppo mettere fine alla gara di Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co), Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport - Honda) e Rob Huff (Zengő Motorsport Cupra Racing), con Néstor Girolami, Yvan Muller e Thed Björk a riuscire a continuare nonostante le botte prese e date.

Dopo alcuni passaggi dietro alla Safety Car, la direzione gara ha scelto di fermare tutto per dare modo alle gru di rimuovere le macchine piantate nella via di fuga. La ripartenza è avvenuta al giro 6/17 e qui il duo Michelisz-Azcona è fuggito via in una personalissima battaglia che alla fine vede l'ungherese avere la meglio del neo-Campione del TCR Europe.

Tiratissima anche la lotta per l'ultimo gradino del podio, che va all'ottimo Esteban Guerrieri, bravissimo a tenere la Honda Civic Type R della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport/JAS Motorsport davanti alla Lynk & Co 03 del Campione in carica Yann Ehrlacher (Cyan Racing), che con questi punti rimane leader della classifica piloti.

In Top5 c'è anche l'Audi RS 3 LMS di Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team), riscattatosi dopo il ritiro di Gara 1, mentre al sesto posto sale Muller con l'altra Lynk & Co di Cyan Racing, dato che un Drive Through per una infrazione commessa in griglia fa sprofondare Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) 14°.

Questo dà modo al compagno di squadra di quest'ultimo, Luca Engstler, di portarsi a casa un buon 7° posto, seguito dalle altre Audi preparate dalla Comtoyou per Frédéric Vervisch, Gilles Magnus e Tom Coronel.

La wildcard Petr Fulín ottiene l'11° posto finale armato della Cupra messa a punto dal suo team Fullin Race Academy, battendo la Honda di Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport), la Cupra di Bence Boldizs (Zengő Motorsport Drivers' Academy), Vernay e Björk (Cyan Performance).

Un punto lo prende pure il vincitore di Gara 1, Girolami, rientrato però nel finale ai box della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a causa di una foratura verificatasi sulla sua Honda.

In classifica di campionato, Ehrlacher è primo con 135 punti, seguito da Guerrieri a 115, Azcona a 109 e Urrutia a 105, ma sono tanti i piloti in lotta matematica.