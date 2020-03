WTCR: ufficiale il cambio di format, wildcard con meno zavorra

Il Consiglio Mondiale FIA ha approvato alcune novità per la stagione 2020 del FIA WTCR.

Prima di tutto viene confermato l'inserimento dell'Austria in calendario al posto del Marocco, come già annunciato in paio di settimane fa. Al Salzburgring si andrà a correre nel weekend del 24-26 luglio, mentre la gara di Ningbo, in Cina, viene posticipata di una settimana, dunque al 18-20 settembre.

Ci sono cambiamenti di rilievo anche per ridurre i costi e incentivare l'iscrizione delle wildcard, che ora dovranno versare 5.000€ anziché 10.000€ per ogni gara che vorranno fare. Al primo evento, resta sempre l'obbligo di caricare la zavorra, ora scesa da 20kg a 10kg.

Confermato il ritorno al format di due gare per fine settimana, con una sola qualifica per definire entrambe le griglie di partenza.

Ogni team dovrà iscrivere due vetture con 12 meccanici (10 dotati di fascia al braccio per lavorare sul mezzo), mentre per chi avrà tre auto il personale è limitato a 18 elementi.

Infine vengono consentite 18 gomme nuove della Goodyear per macchina nel primo round e 12 nuove successivamente (nel 2019 erano 22 e 18 rispettivamente).