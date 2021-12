WTCR | Tiago Monteiro trasferito in ospedale a Porto

Tiago Monteiro è tornato in Portogallo per proseguire le cure in ospedale dopo l'infezione batterica al torace riportata prima dell'ultimo evento del FIA WTCR.

Il pilota della Honda Racing era stato ricoverato sabato scorso nel reparto di malattie infettive dell'ospedale della regione Krasnodar, dopo che al suo arrivo al Sochi Autodrom per correre con la Civic Type R costruita dalla JAS Motorsport si era sentito male.

Subito ricoverato d'urgenza, il portoghese aveva tranquillizzato tutti con un post e alcune foto sui social, affermando di essere in via di miglioramento.

Nella serata di mercoledì, la Honda ha fatto sapere tramite un comunicato stampa che per il portacolori della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport è stato organizzato un volo privato con il supporto del team, JAS Motorsport, Discovery Sports Events (promoter del WTCR), FIA, Rosgonki (organizzatore delle gare in Russia) ed Honda, in modo da poter rientrare in patria e proseguire le terapie a Porto.

"Dopo cinque giorni di trattamenti da parte del personale medico in ospedale in Russia, a cui sono molto grato per essersi preso cura di me, torno in Portogallo per continuare le terapie", dice Monteiro.

"Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a organizzare il mio ritorno a casa, oltre a chi mi ha sostenuto mentre ero in ospedale".

"Ogni giorno mi sento meglio e non vedo l'ora di continuare il mio recupero in Portogallo. Infine, voglio anche ringraziare tutti coloro che mi hanno mandato messaggi e l'incredibile supporto che le persone mi stanno dando; è fantastico ed è una grande fonte di motivazione in questi giorni".

