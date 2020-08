WTCR: un test positivo per Vernay con l'Alfa Romeo a Cervesina

Jean-Karl Vernay ha effettuto la prima vera giornata di test al volante dell'Alfa Romeo che condurrà nella stagione 2020 del FIA WTCR.

Il neo-arrivato in casa Team Mulsanne/Romeo Ferraris si è dato da fare con la sua nuova squadra sul tracciato di Cervesina, dove per tutto mercoledì ha potuto provare le diverse novità che avrà per le mani.

Oltre naturalmente la Giulietta Veloce della squadra di Opera, il francese ha iniziato a conoscere meglio le gomme Goodyear, vera novità della massima serie turismo (che ha cambiato fornitore per questa stagione), utile anche al team per accumulare dati.

Dopo alcune uscite per controllare che tutto fosse in ordine, sono iniziate le varie sessioni dove "Jay Kay San" ha spinto forte per la simulazione di Qualifica e svolto dei long run in assetto da gara, per un totale di otto uscite in pista.

In generale la giornata è risultata molto calda con temperature elevate, cosa che difficilmente si ripeterà nell'arco della stagione, che come sappiamo inizierà a metà settembre in Austria e proseguirà nei due mesi successivi facendo tappa in Germania, Ungheria, Slovacchia, Spagna e Italia.

Vernay è rimasto molto contento del lavoro fatto, così come il Team Mulsanne/Romeo Ferraris, con le parti che hanno cominciato a conoscersi più a fondo visto che prima della firma del contratto per il 2020 c'era stata solo l'occasione di un brevissimo test per prendere contatto.

Inoltre c'è una curiosità: per la nuova avventura tricolore il transalpino si sta dando da fare non solo in pista, ma anche a casa sui libri. Nelle ultime settimane ha infatti iniziato a studiare l'italiano per poter comunicare meglio con tutti i componenti della compagine lombarda, spinto anche dal fatto che la sua fidanzata è di Treviso, quindi un po' di Italia fra le mura domestiche già ce l'ha.

Ora si vedrà se c'è possibilità per organizzare un'altra giornata di prove, in vista poi del debutto stagionale al Salzburgring, previsto per il 12-13 settembre.