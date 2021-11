WTCR | Sochi, Libere 2: Ehrlacher vola sul bagnato

Yann Ehrlacher ha ottenuto il miglior tempo al termine delle Prove Libere 2 del FIA WTCR in Russia, questa volta andate in scena sul bagnato.

Al Sochi Autodrom è arrivata la pioggia, che già nel corso della prima sessione si era manifestata con qualche goccia scesa dai minacciosi nuvoloni neri che coprono il cielo russo.

I tempi si sono abbassati nel finale grazie al miglioramento delle condizioni, ma il Campione in carica della Cyan Racing è rimasto al comando con il 2'30"467 firmato a bordo della sua Lynk & Co 03 nelle prime battute dei 30' a disposizione dei concorrenti.

Alle sue spalle per 0"021 è salito negli ultimi minuti Mikel Azcona a bordo della Cupra Leon Competición che i meccanici della Zengő Motorsport hanno sistemato dopo il problema accusato nelle Libere 1 alla pompa del carburante.

Al terzo posto, vicinissimo allo spagnolo, c'è il compagno e zio di Ehrlacher, Yvan Muller, che batte le Honda Civic Type R TCR costruite dalla JAS Motorsport per la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport guidate da Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri.

Scende invece sesto dopo un buon inizio Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), che comunque è il migliore delle Hyundai Elantra N dato che precede la Cupra di Rob Huff (Zengő Motorsport) e il suo compagno Norbert Michelisz.

La più veloce delle Audi RS 3 LMS stavolta è quella di Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team), nona con dietro la Honda di Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) a completare la Top10 tenendosi alle spalle l'Audi di Gilles Magnus (Comtoyou Team-RACB), autore del crono di riferimento nelle Libere 1.

Dietro al belga ci sono le Lynk & Co di Santiago Urrutia Thed Björk (Cyan Performance) e le Audi di Frédéric Vervisch (Comtoyou Team) e Tom Coronel (Comtoyou DHL Team) nella zona punti virtuale.

Sedicesimo Bence Boldizs con la Cupra della Zengő Motorsport Drivers' Academy, non ha invece girato il suo compagno Jordi Gené, dato che la vettura è ancora in via di riparazione dopo il botto della prima sessione di prove.

Male invece le Hyundai di Luca Engstler e Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), al 17° e 18° posto, seguite dalle Lada Vesta Sport delle wildcard Kirill Ladygin e Mikhail Mityaev.

Non ha preso parte alla sessione Tiago Monteiro, che dopo essersi sentito poco bene all'arrivo in autodromo questa mattina è stato trasferito in ospedale per tutti i controlli di rito. Vedremo se il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport potrà salire sulla sua Honda almeno per le Qualifiche, previste per le ore 13;00 italiane.