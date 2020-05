WTCR: si lavora per un gran finale 2020 all'Adria Raceway!

La stagione 2020 del FIA WTCR potrebbe chiudersi all'Adria International Raceway in novembre, stando alle ultime notizie raccolte da Motorsport.com.

La pista rodigina si è proposta al promoter Eurosport Events e intanto ha raggiunto un accordo per essere il gran finale della massima serie turismo, in una annata che causa pandemia di Coronavirus verrà svolta solamente in Europa in sei eventi, per un totale di 16 gare in tutto.

Al momento in Veneto stanno lavorando per l'ampliamento del tracciato, con un nuovo layout che sarà più lungo di 1km rispetto al precedente. Ultimato l'allestimento, gli uomini della FIA dovranno concedere l'omologazione per poi inserire il round in calendario. Il weekend scelto sarebbe quello del 20-22 novembre.

Il WTCR comunicherà entro la prossima settimana la lista delle tappe e successivamente il Consiglio Mondiale FIA (la cui riunione è prevista per venerdì 19 giugno) dovrà ratificare il tutto ufficialmente.

Una volta concluse le operazioni burocratiche, sarà quindi ufficiale il ritorno del Mondiale Turismo in Italia, visto che l'ultima puntata dell'allora WTCC risale al 2017 in quel di Monza.

Per l'Adria Raceway è invece un appuntamento di grande lustro ospitando nuovamente una grande competizione Turismo di livello internazionale, dopo la finalissima del TCR Europe Trophy andata in scena sempre nel 2017.

Infine c'è anche la possibilità che Eurosport Events possa sfruttare l'occasione per effettuare una esibizione promozionale del Pure ETCR, ossia il campionato turismo riservato alle auto elettriche che avrebbe dovuto partire il prossimo anno nella sua interezza, ma che inevitabilmente ha avuto una brusca frenata nei lavori a causa del famigerato Covid-19.