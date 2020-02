WTCR: salta Marrakech, ma c'è il Salzburgring a luglio

Già un ribaltone per il WTCR all'alba della stagione 2020, che prima ancora di iniziare vede saltare l'evento di Marrakech, ossia il round che doveva aprire la serie ad aprile.

Il fatto non è poi una notizia così tanto clamorosa, dato che dal 2009 l'evento denominato Marrakech Gran Prix era stato organizzato principalmente per la presenza nella massima serie turismo dell'idolo locale Mehdi Bennani, che però quest'anno è stato appiedato dall'abbandono della Volkswagen, per cui non prenderà parte al campionato.

Al posto della gara marocchina - che per altro non ha mai riservato le giuste dosi di emozioni, almeno per quelle che sono le caratteristiche del turismo - è stata inserita la tappa austriaca del Salzburgring, pista velocissima e spettacolare che ha sempre regalato brividi ogni qual volta vi si andasse a correre. Le auto TCR sono già state a Salisburgo con l'International Series e il TCR Germany in passato, e ora ci torneranno il weekend del 24-26 luglio.

Il primo appuntamento del 2020 diventa così quello di fine aprile all'Hungaroring, casa del Campione in carica Norbert Michelisz, ma un altro cambiamento importante riguarda la data di Ningbo, spostata al 18-20 settembre per facilitare il trasferimento dei materiali dall'Europa alla Cina.

"Con Mehdi Bennani che purtroppo non correrà più nel WTCR, non aveva molto senso e non c'era la possibilità di ottenere supporto per correre in Marocco davanti alla sua gente - ha dichiarato François Ribeiro, Capo di Eurosport Events (promoter del WTCR) - Non c'erano i presupposti di una gara di qualità a Marrakech, che è sempre stata una città calorosa dove organizzare la prima uscita della stagione. Dopo 10 anni si chiude un capitolo, ma stiamo già dialogando per il futuro. Eurosport ha tenuto aperti i contatti con il Ministero dello Sport per continuare a promuovere i motori nel paese".

"Il Marocco è sempre stata anche una grande industria dell'automotive fin dal primo evento del 2009, per cui non ho dubbi che le nostre strade si possano incrociare nuovamente in futuro. Ringraziamo gli organizzatori del Marrakech Grand Prix per l'accoglienza e la dedizione che hanno mostrato nel supporto fin dal primo round del WTCC qui".

“Il Salzburgring ha sempre regalato spettacolo nelle corse turismo fin dai tempi del WTCC. La sua posizione è ottima per essere raggiunta dai team del WTCR e siamo entusiasti di rinnovare l'accordo con i suoi organizzatori per un altro grande show per i fan del mondo. L'Hungaroring ci darà modo di avere un weekend di grande spettacolo e un ottimo inizio per la stagione 2020. E' la pista di casa di Norbi e sarà una fantastica esperienza per tutti".

Calendario 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup

WTCR Race of Hungary (Hungaroring), 24-26 aprile

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife), 20-23 maggio

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring), 5-7 giugno

WTCR Race of Portugal (Circuito Internacional de Vila Real), 19-21 giugno

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón), 3-5 luglio

WTCR Race of Austria (Salzburgring), 24-26 luglio

WTCR Race of China (Ningbo International Speedpark), 18-20 settembre

WTCR Race of South Korea (Inje Speedium), 16-18 ottobre

WTCR Race of Macau (Circuito da Guia), 19-22 novembre

WTCR Race of Malaysia (Sepang International Circuit), 10-13 dicembre