Pole Position dal sapore Mondiale per Michelisz a Sepang

Norbert Michelisz ha dato una bella zampata ai rivali che lottano con lui per il titolo di Campione del FIA WTCR andando a prendersi autorevolmente la Pole Position per Gara 1 con una Qualifica a dir poco mostruosa.

L'ungherese è stato imprendibile per chiunque a Sepang, unico capace di scendere sotto il 2'14" fermando il cronometro sul 2'13"748 e lasciando tutti i suoi avversari parecchio indietro. Per altro in casa BRC-Hyundai hanno sfruttato al meglio il gioco delle scie, con Gabriele Tarquini che ha "tirato" perfettamente Michelisz accontendandosi a sua volta dell'ottavo posto.

Come detto, gli altri che sono in corsa per il Mondiale si ritrovano con un pugno di mosche in mano, a partire da Esteban Guerrieri, solamente decimo al volante della Honda Civic Type R della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, dato che addirittura il suo compagno di squadra Néstor Girolami riesce a fare meglio dell'argentino piazzandosi terzo.

Disastrosa la prova delle Lynk & Co, ancora una volta protagoniste di un weekend totalmente in controtendenza rispetto a quanto visto nelle ultime uscite. Le 03 TCR, fra gli alti e bassi di questa loro prima stagione, a Sepang accusano un punto veramente negativo e Yvan Muller è il più veloce delle vetture della Cyan Racing, ma chiudendo 16°, mentre Thed Björk arranca in 28a posizione, dunque con le speranze di conquista del campionato ridotte al lumicino.

Detto di chi mastica amaro, torniamo invece ai concorrenti che hanno brillato in questa sessione, primo dei quali sicuramente Aurélien Panis, secondo con la Cupra della Comtoyou Racing-DHL davanti a Girolami e a quella della PWR Racing condotta dall'ottimo Mikel Azcona, che però nell'ultimo tentativo si è ritrovato davanti tutti quelli che uscivano dai box per effettuare l'ultima tornata (in questo evento vengono utilizzati quelli posti dopo la curva 14 e opposti al rettilineo principale), dovendo alzare il piede in prossimità della curva 15 e perdendo tempo prezioso.

Top5 per Frédéric Vervisch con l'Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing, seguito dalle Hyundai i30 N di Augusto Farfus, Nicky Catsburg e Tarquini, mentre Ma Qing Hua ha perso terreno nel finale dopo buoni giri, pur comunque ottenendo il nono tempo e risultato il più veloce delle Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris, dato che Kevin Ceccon è 12°.

Fra il cinese e il bergamasco abbiamo Guerrieri e Niels Langeveld sulla seconda Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing.

In una classifica cortissima dove in 1" troviamo praticamente la Top15, buona prestazione per João Paulo De Oliveira, wildcard al debutto nella serie sulla Honda Civic Type R della KC Motorgroup con la quale il brasiliano è 13° e davanti a quella di Tiago Monteiro.

Gli altri "ospiti" dell'evento non vanno invece molto in là: le Hyundai i30 N del Team Engstler condotte da Mitchell Cheah e dal pilota di MotoGP Hafizh Syahrin sono 25a e 29a, Douglas Khoo è fanalino di coda con la Cupra della Viper Niza Racing a 5"6 dalla vetta.