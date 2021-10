WTCR, Pau-Arnos: Vervisch trionfa su Bjork e Tarquini in Gara 1

Secondo successo stagionale per Frédéric Vervisch, che con la nuova Audi RS 3 LMS si impone in Gara 1 del FIA WTCR a Pau-Arnos.

Il ragazzo del Comtoyou Team ha approfittato al meglio della partenza dalla Pole Position della griglia invertita per tenere il primato alla temibile prima chicane, dove subito si sono verificati due incidente.

Il primo visto Yann Ehrlacher chiudere brutalmente la porta mentre soprpaggiungeva Tiago Monteiro, come se fosse in pista da solo. Il contatto tra la Lynk & Co 03 della Cyan Racing e la Honda Civic Type R della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport ha mandato rovinosamente a muro il potoghese.

L'episodio è finito sotto investigazione, mentre la Safety Car ha fatto il suo ingresso sul tracciato, restandoci per 6 giri mentre gli addetti rimuovevano l'auto giapponese costruita dalla JAS Motorsport.

Nel frattempo a centro gruppo un paio di contatti hanno mandato K.O. sterzo e trasmissione ad Yvan Muller, che con l'altra Lynk & Co della Cyan Racing ha la Pole di Gara 2. Vedremo se l'alsaziano riuscirà a schierarsi.

Uscita di scena la SC, Vervisch è ripartito benissimo allungando sulla Lynk & Co di Thed Björk (Cyan Performance), che alla fine chiude con un'ottima piazza d'onore.

Grazie ad una buona partenza dalla seconda fila, Gabriele Tarquini porta sull'ultimo gradino del podio la Hyundai Elantra N della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, tenendosi alle spalle le Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport condotte dagli argentini Esteban Guerrieri e Néstor Girolami.

Il tipo di circuito non ha favorito più di tanto i sorpassi e quelle poche battaglie che si sono viste erano anche frutto di tattiche, come quella che ha portato Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) a scambiarsi la sesta e settima piazza con le rispettive Elantra N, a favore del francese.

Graziato dai commissari, Ehrlacher è ottavo, seguito dalla Hyundai di Luca Engstler(Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per resistere alle Audi di Tom Coronel e Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team) nella lotta per il nono posto.

12° piazzamento per Attila Tassi con l'unica Honda della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport superstite, davanti alla Cupra Leon Competición di Mikel Azcona (Zengő Motorsport), il migliore dei ragazzi armati dell'auto spagnola dato che Bence Boldizs (Zengő Motorsport Drivers' Academy) è 16°, mentre il collega di quest'ultimo - Jordi Gené - e Rob Huff (Zengő Motorsport) si sono ritirati per una foratura e un problema tecnico rispettivamente.

Completano la zona punti Gilles Magnus, scattato dal fondo con l'Audi del Comtoyou Team-RACB, e Santiago Urrutia sull'altra Lynk & Co della Cyan Performance.

Gara 2 è in programma alle 12;15 sulla distanza di 15 giri.