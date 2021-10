WTCR, Pau-Arnos: Muller porta la Lynk & Co in Pole per Gara 2

Prima Pole Position stagionale per il redivivo Yvan Muller, che al termine delle Qualifiche del FIA WTCR a Pau-Arnos ottiene il primato per Gara 2.

Al volante della sua Lynk & Co 03, il vecchio volpone della Cyan Racing è profeta in patria con il crono di 1'18"973 che in Q3 gli consente di precedere le Hyundai Elantra N di Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse).

Nella terza frazione delle prove cronometrate decisive abbiamo visto in lizza per la partenza al palo anche altre due Lynk & Co. Santiago Urrutia (Cyan Performance) si riscatta dopo l'opaca prova di Most centrando il quarto tempo, mentre chi sbaglia troppo è il Campione in carica e leader della classifica piloti, Yann Ehrlacher (Cyan Racing).

Il francese, nipote di Muller, è solo quinto dopo che l'idolo locale era stato fra i migliori di tutto il pomeriggio.

Sesto e settimo posto per le Honda Civic Type R costruite dalla JAS Motorsport per Esteban Guerrieri e Néstor Girolami, che restano fuori dalla lotta per la Pole Position per questione di centesimi. Il duo della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha dietro la Hyundai di Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) e la Lynk & Co di Thed Björk (Cyan Performance), che nella griglia invertita di Gara 1 sarà in prima fila al fianco del poleman Frédéric Vervisch, armato dell'Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing.

In questa mini-sfida, il belga ha la meglio della Honda di Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) e dell'Audi del collega Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team), che scatteranno in entrambi i round dalla sesta fila.

In Q1 il miglior tempo lo aveva ottenuto Ehrlacher battendo per questione di centesimi Michelisz, con Vernay, Tarquini e Guerrieri gli altri ad andare a punti, sottolineando anche che l'intero gruppo si è trovato racchiuso in 1"069.

Tra gli eliminati spicca a sorpresa il nome di Mikel Azcona, poleman a Most e neo-Campione del TCR Europe. Il ragazzo della Zengő Motorsport, che è impegnato anche nel Pure ETCR, è solo 19° con la sua Cupra Leon Competición, fanalino di coda assieme all'Audi di Gilles Magnus, dato che il belga della Comtoyou Racing-RACB è finito a muro dopo 5' provocando anche la bandiera rossa.

Il primo di quelli rimasti fuori dalla seconda manche è Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), beffato per 0"098 da Berthon. Il tedesco scatterà 13° con la sua Elantra N, affiancato dalla Cupra di Rob Huff (Zengő Motorsport).

Anche Tom Coronel sbaglia e termina 15° sulla seconda Audi della Comtoyou DHL Team, seguito dalle Cupra della Zengő Motorsport Drivers' Academy condotte da Jordi Gené e Bence Boldizs.

In fondo pure la Honda di Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport), seguito solamente dai già citati Azcona e Magnus.

Domani Gara 1 è prevista per le ore 10;15 (12 giri) e Gara 2 alle 12;15 (15 giri).

Cla # Pilota Telaio Giri Tempo Distacco Distacco km orari Punti 1 100 Yvan Muller

Lynk & Co 3 1'18.973 138.123 2 69 Jean-Karl Vernay

Hyundai 3 1'19.206 0.233 0.233 137.716 3 5 Norbert Michelisz

Hyundai 3 1'19.235 0.262 0.029 137.666 4 12 Santiago Urrutia

Lynk & Co 3 1'20.093 1.120 0.858 136.191 5 68 Yann Ehrlacher

Lynk & Co 3 1'20.333 1.360 0.240 135.784

