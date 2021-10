WTCR: fulmine Azcona e Cupra in Pole Position per Gara 2 a Most

Mikel Azcona centra una spettacolare Pole Position per Gara 2 del FIA WTCR a Most.

In Repubblica Ceca l'alfiere della Zengő Motorsport è stato imprendibile, dimostrando subito di avere un gran passo con la sua Cupra Leon Competición fin dalle Prove Libere del mattino.

Azcona firma in Q3 l'1'38"757 che gli consentirà di essere davanti a tutti nel secondo round che si disputerà domenica, nonostante 20kg in più rispetto all'ultimo evento.

Fra l'altro va anche detto che in serata il basco volerà a Barcellona per correre domani nel TCR Europe, dove sta combattendo per il titolo con la Cupra della Volcano Motorsport, poi in base a come si metteranno le cose in quest'ultima serie vedrà se tornare a Most.

Beffato per 0"091 è Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), confermatosi ugualmente in grande forma e il più rapido delle Hyundai Elantra N.

Subito dietro al magiaro, a condividere la seconda fila dello schieramento, ci sono la Lynk & Co 03 del Campione in carica Yann Ehrlacher (Cyan Racing) e la Honda Civic Type R della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport affidata ad Esteban Guerrieri, che non si mostra affatto deluso della prestazione.

Completa la Top5 dei ragazzi passati alla Q3 Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), primo a scendere in pista nella sessione conclusiva con la sua Hyundai.

Fuori dalla lotta per la Pole per appena 0"047 Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team), sesto e comunque il migliore delle Audi RS 3 LMS. Dietro al francese ci sono le Lynk & Co di Thed Björk (Cyan Performance) ed Yvan Muller (Cyan Racing).

Il nono posto di Néstor Girolami garantirà al portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport di essere con la sua Honda in prima fila nella griglia invertita di Gara 1.

Qui la Pole Position la agguanta con grandissima soddisfazione la wildcard Petr Fulín, armato della Cupra messa a punto dal suo team Fullin Race Academy con la quale potrebbe dare una grande gioia ai suoi tifosi.

Masticano invece amarissimo Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing) e Gabriele Tarquini (BRC), costretti a partire 11° e 12° con le rispettive Audi e Cupra in entrambe le gare.

In Q1 il miglior tempo lo aveva ottenuto Guerrieri davanti ad Azcona, Berthon, Girolami e Vernay, dunque con questo quintetto a punti.

Nomi illustri invece fra gli eliminati, cominciando da Rob Huff (Zengő Motorsport), la cui Cupra è stata buttata fuori dalla Top12 per 0"010 in un finale tiratissimo dal miglioramento di Tarquini.

Il britannico si ritroverà a fianco l'Audi di Tom Coronel (Comtoyou DHL Team), con dietro la Lynk & Co di un delusissimo Santiago Urrutia (Cyan Performance).

Male anche Tiago Monteiro ed Attila Tassi con le Honda della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, rispettivamente sedicesimo e diciassettesimo, seguiti dall'opaco Luca Engstler con la propria Hyundai.

Chiudono lo schieramento la Cupra di Bence Boldizs (Zengő Motorsport Drivers' Academy) e Gilles Magnus (Comtoyou Racing), la cui Audi si è ammutolita a 8' dal termine della manche, fermandosi in pista e causando la bandiera rossa in attesa che il belga venisse trainato ai box dal carro attrezzi.

Sabato giornata di pausa per i piloti del WTCR dato che si disputerà la 6h di Most del Mondiale Endurance di Moto. Si torna in azione domenica per Gara 1 alle 14;15 e Gara 2 alle 17;10.

CLASSIFICA Q3

Cla # Pilota Telaio Giri Tempo Distacco Distacco km orari Punti 1 96 Mikel Azcona

CUPRA 3 1'38.757 153.540 5 2 5 Norbert Michelisz

Hyundai 3 1'38.848 0.091 0.091 153.399 4 3 68 Yann Ehrlacher

Lynk & Co 3 1'38.887 0.130 0.039 153.338 3 4 86 Esteban Guerrieri

Honda 3 1'38.890 0.133 0.003 153.334 2 5 69 Jean-Karl Vernay

Hyundai 3 1'39.068 0.311 0.178 153.058 1

CLASSIFICA Q2

CLASSIFICA Q1