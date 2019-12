Michelisz e Azcona sugli scudi nelle Prove Libere di Sepang

Norbert Michelisz e Mikel Azcona hanno cominciato benissimo il weekend del WTCR in Malesia centrando il miglior tempo nelle Prove Libere.

A Sepang la prima sessione ha visto l'ungherese completare i 5,543km del tracciato malese in 2'15"124 risultando il più rapido fra quelli che lottano per il titolo.

Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) si è classificato secondo con la sua Honda Civic Type R a 0"035 da Michelisz, con Azcona (PWR Racing) terzo a bordo della propria CUPRA con la quale ha preceduto Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport).

Mitchell Cheah stupisce al debutto sulla Hyundai del Team Engstler piazzandosi quinto, seguito dall'altro debuttante, João Paulo de Oliveira, sesto con la Honda della KC Motorgroup.

Frédéric Vervisch ha lavorato molto sul set-up della sua Audi, con il pilota della Comtoyou che si è anche fermato in pista a 15' dal termine causando un full-course yellow; il belga è comunque settimo davanti a Gabriele Tarquini, Aurélien Panis e Nicky Catsburg. Benjamin Leuchter si piazza 11° ed è il più rapido delle Volkswagen, battendo il suo collega Johan Kristoffersson.

A seguire abbiamo le Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR del Team Mulsanne-Romeo Ferraris condotte da Kevin Ceccon e Ma Qing Hua.

Esteban Guerrieri, in lizza per il titolo, è solamente 15° dopo aver lavorato con gomme usate. In casa Cyan Racing Lynk & Co, Yvan Muller e Thed Björk chiudono al 25° e 26° posto. Hafizh Syahrin, altra wildcard del weekend, è 17° sulla Hyundai del Team Engstler.

Da segnalare anche un contatto tra Tom Coronel e Tarquini che ha costretto il pilota della Comtoyou DHL Team CUPRA Racing a fermarsi ai box per le riparazioni.

Nelle Prove Libere 2 è Azcona a svettare in 2'14"989, con 0"2 di margine su Michelisz e Gabriele Tarquini.

Ottimo Ma a terminare in Top5 con l'Alfa Romeo, così come Vervisch con l'Audi della Comtoyou.

Sesto e settimo i piloti del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team), Nicky Catsburg ed Augusto Farfus, con la Cupra di Aurélien Panis (Comtoyou), l'Audi di Langeveld e la Honda di Tiago Monteiro (KCMG) a completare la Top10 davanti alle Civic di Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport).

Le wildcard chiudono con Syahrin 20°, Cheah 29° e Douglas Khoo 30°.