Michelisz domina anche sul bagnato a Sepang, trionfo in Gara 1

Norbert Michelisz prosegue nel suo stato di grazia a Sepang andando a vincere senza alcun problema Gara 1 del FIA WTCR e compiendo un altro passo verso quel titolo che a questo punto pare ormai nelle sue mani.

In Malesia non tutto è però filato liscio, dato che una insidiosissima pioggia ha cominciato a scendere sul tracciato di Kuala Lumpur mentre i piloti erano in griglia, con diverse scelte e azzardi che alla fine hanno premiato chi ha optato per un mix di gomme slick-rain.

Detto anche della decisione assurda di far partire tutto il plotone delle 30 vetture dietro alla Safety Car (non era certamente necessario), Michelisz non ha avuto alcun problema a fuggire via con una Hyundai i30 N decisamente superiore a tutte le altre TCR del lotto, con Aurélien Panis che invece conquista il suo primo podio al volante della Cupra messa a punto dalla Comtoyou Racing-DHL mantenendo il secondo posto alle spalle del magiaro.

In casa BRC, oltre alla vittoria di "Norbi", si registra la grande rimonta per Gabriele Tarquini, in rimonta dal settimo al terzo posto, piazzatosi davanti ad un Esteban Guerrieri che ha fatto il possibile per mantenere aperte le speranze di Mondiale riportando la Honda Civic Type R della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport dal 9° al 4° posto, così come Yvan Muller, in rimonta dal 16° al 6° con la sua Lynk & Co 03.

Inoltre il francese della Cyan Racing beneficia della "trasparenza" in classifica della wildcard João Paulo De Oliveira, il quale taglia il traguardo davanti a lui con la Honda Civic Type R della KC Motorgroup, ma senza prendere punti come da regolamento. Bravissimo il brasiliano, dal canto suo Muller ha cercato di recuperare per come poteva, tenendo aperto ancora il discorso titolo, cosa che invece non riesce al suo compagno di squadra Thed Björk, 27° dopo aver azzardato la sosta per montare quattro slick e tagliato definitivamente fuori dalla lotta per l'iride.

Dopo i primissimi giri di sportellate e sorpassi, chi aveva optato per le quattro gomme rain o quattro slick ha pagato a carissimo prezzo un azzardo che lo ha spedito nelle retrovie. In questo senso chi ci ha rimesso di più sono sicuramente Mikel Azcona (PWR Racing - Cupra), da 4° a 17°, Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R), da 3° a 22°, Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing - Audi RS 3 LMS) da 5° ad ultimo, Augusto Farfus (BRC-Lukoil - Hyundai i30 N), partito 6° e giunto 28° dopo sosta ai box per sostituire le coperture, così come le Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris condotte da Ma Qing Hua e Kevin Ceccon, in bagarre per la Top10 e poi scivolati rispettivamente 18° e 20°.

Tutto ciò ha consentito la rimonta a punti anche alla Cupra della PWR Racing guidata dal rientrante Daniel Haglöf, settimo davanti alla Volkswagen Golf GTI di Johan Kristoffersson (Sébastien Loeb Racing), mentre Nicky Catsburg sulla quarta Hyundai-BRC e Jean Karl Vernay con l'Audi RS 3 LMS del Leopard Team WRT completano la Top10.

A punti vanno anche Andy Priaulx (Cyan Performance Lynk & Co), Mehdi Bennani (Sébastien Loeb Racing - Volkswagen Golf GTI), Attila Tassi (KCMG - Honda Civic Type R), Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co), Gordon Shedden (Leopard Team WRT - Audi RS 3 LMS) e Benjamin Leuchter (Sébastien Loeb Racing - Volkswagen Golf GTI), classificatosi 16°, ma con il beneficio della trasparenza di De Oliveira.

Per quanto riguarda le altre wildcard, Mitchell Cheah chiude 19° con la Hyundai i30 N del Team Engstler, il suo compagno di squadra Hafizh Syahrin è 25° e Douglas Khoo subito dietro al pilota di MotoGP con la propria Cupra griffata Viper Niza Racing.

La classifica Mondiale Piloti vede ora Michelisz salire a quota 351 punti, con Guerrieri a 324 e Muller a 316, mentre Björk è ufficialmente fuori dalla corsa restando a 288.

Fra i team la Cyan Racing Lynk & Co ha 604 punti, contro i 573 della BRC Hyundai N Squadra Corse e i 525 della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

Gara 2 è in programma alle 11;15 e Gara 3 alle 13;10, entrambe visibili su Motorsport TV.