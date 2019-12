Michelisz cauto: "Belle pole, ma ci sono altri 75 punti in palio"

Chi ben comincia è già a metà dell'opera. Norbert Michelisz ha preso alla lettera il famoso detto e a Sepang ha monopolizzato la scena in qualifica andando a conquistare perentoriamente le Pole Position per Gara 1 e Gara 3 del FIA WTCR di domani.

L'ungherese è stato francamente imprendibile fin dal primo giro per chiunque, portandosi a casa anche i 10 punti che lo portano a +15 su Esteban Guerrieri, +21 su Yvan Muller e +38 su Thed Bjork in quella che è la corsa a quattro per il titolo.

"E' stata la giornata perfetta, dopo le libere sapevamo che dovevamo migliorare la macchina perché non mi sentivo a mio agio - ha commentato il pilota della BRC - Abbiamo messo mano al set-up senza grandi rivoluzioni e tutto si è sistemato, ma su un tracciato del genere serve la giusta confidenza per spingere al limite, altrimenti è facile sbagliare. In Q2 e Q3 ho fatto ottimi giri, ma anche il secondo run della Prima Qualifica è stato la chiave per la pole position".

In vista delle gare di domani, bisognerà anche fare molta attenzione al consumo delle gomme, seppur la Hyundai i30 N del magiaro abbia dimostrato di essere velocissima in tutte le condizioni.

"Non sarà facile perché il caldo influisce sul degrado, di sera le cose migliorano un po' per via del calo delle temperature di 6-7 gradi, così come l'asfalto. Nella Seconda Qualifica abbiamo potuto spingere di più rispetto alla prima, vedremo in gara".

"Norbi" potrà anche contare sull'aiuto dei suoi colleghi di marchio, Gabriele Tarquini, Nicky Catsburg e Augusto Farfus, i quali potranno togliere punti ai rivali. Nonostante ciò, il leader del campionato preferisce comunque mantenere i piedi per terra.

"I miei compagni di squadra hanno spinto fortissimo, in Q3 Gabriele e Nicky forse hanno sbagliato qualcosa, ma può succedere. Li ho visti ovviamente un po' delusi, ma non è la fine del mondo e sono contento di come sono andati perché il nostro obiettivo era avere tutte e quattro le macchine in Top10, cosa che siamo riusciti a fare".

"Ringrazio il team per il supporto, così come i miei tifosi dall'Ungheria, sui social ho ricevuto tanti messaggi. Non voglio esaltarmi troppo, però; ci sono ancora 75 punti in palio e non si può dare nulla per scontato, quindi rimaniamo concentrati al 100% sulle gare di domani, con la soddisfazione delle pole".