WTCR: Magnus confermato sulla quarta Audi di Comtoyou-RACB

Gilles Magnus avrà l'occasione di mettersi ancora alla prova nel FIA WTCR per il secondo anno consecutivo.

Dopo aver esordito due stagioni fa nel TCR Europe, il talento del RACB National Team è passato al Mondiale nel 2020 conquistando il WTCR Rookie Driver, titolo riservato ai debuttanti giovani, con 13 successi di categoria. Nella WTCR Race of Belgium è riuscito anche a centrare il podio assoluto, mentre nella WTCR Race of Aragón si è presentato al via da contendente per il titolo generale, mettendo insieme quattro Top3 e giungendo secondo nel WTCR Trophy.

Per il 2021 il RACB National Team continuerà a supportare il 21enne belga, che potrà condurre la nuova Audi RS 3 LMS preparata dal Comtoyou Team Audi Sport.

Per lui è la terza annata come portacolori della Federazione belga, la quale prosegue nel suo intento di scovare i ragazzi del futuro come ha fatto con Stoffel Vandoorne e Thierry Neuville, cercando di aiutarli a crescere nelle loro carriere.

“Dopo aver vinto il WTCR Rookie Driver avevo detto che mi sarebbe piaciuto continuare qui per lottare per il titolo assoluto, ma sono giovane e spero che la mia carriera sia lunga ancora - ha detto Magnus - Da tempo sognavo il WTCR e farne parte ha cambiato tutto il modo positivo. Sono riuscito ad essere competitivo e a migliorare tanto grazie anche al duro lavoro con il team. Abbiamo dimostrato di avere il passo per stare davanti con gli altri, il che è importante".

Riguardo al sostegno del RACB, Magnus aggiunge: "Non posso che essere grato per questo supporto, senza di loro non sarei qui e anche tanti altri ragazzi del Belgio non potrebbero crescere e sognare, per cui bisogna davvero sottolineare quanto fanno”.

Geoffroy Theunis, GM del RACB National Team, ha commentato: "Abbiamo lavorato tantissimo perché Gilles potesse correre ancora nel WTCR. Si è meritato il titolo Rookie l'anno scorso ed è fantastico vederlo ancora con noi per il secondo anno di fila. Speriamo che lotti per il vertice, questa è una grande serie".

Anche nel Magnus potrà rincorrere un altro titolo, il nuovo FIA WTCR Junior Driver Title, riservato agli Under24 (al 1° gennaio 2021) che prima del 2019 non hanno mai corso nel FIA World Touring Car Championship o nel WTCR.