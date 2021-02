WTCR: la Comtoyou al via con le nuove Audi per Vervisch e Berthon

La Comtoyou Racing anche nel 2021 sarà al via del FIA WTCR come portacolori di Audi Sport, schierando la nuovissima RS 3 LMS.

La squadra belga ha rinnovato la collaborazione con la Casa di Ingolstadt, che l'aveva affiancata ufficialmente fino al 2019, per poi intraprendere un nuovo percorso con lo sviluppo della macchina presentata un paio di settimane fa segnando il ritorno del supporto da parte dei Quattro Anelli.

"Siamo felici ed entusiasti di questa nuova collaborazione con Audi Sport - ha dichiarato il responsabile del team, François Verbist - Lavoriamo assieme da 5 anni e sono orgoglioso che ci abbiano affidato gli ultimi sviluppi di quest'auto!"

Ritornerà in azione nella massima serie turismo Frédéric Vervisch, che dopo un 2020 trascorso nelle corse GT ricomincia il lavoro che lo aveva visto impegnato con la Comtoyou Racing fin dal 2017.

"Sono onorato e grato di rappresentare l'Audi e Comtoyou Racing nel WTCR con la nuova RS 3 LMS. L'unico obiettivo del 2021 è vincere il titolo!”, afferma il belga.



Confermato dalla passata stagione Nathanaël Berthon: "Tornare nel WTCR con la Comtoyou Racing ed Audi Sport è una grandissima motivazione, abbiamo tanto lavoro da fare nello sviluppo, ma con la squadra mi trovo benissimo e sicuramente unendo le forze potremo raggiungere i traguardi che vogliamo entrambi".

Il team principal Jean-Michel Baert ha aggiunto: "Il 2020 è stato il nostro miglior anno visti i titoli vinti nel TCR Europe e TCR Benelux, ma anche le vittorie e podi segnati nel WTCR, dove è arrivato pure il Rookie Trophy. Grazie al supporto di Audi Sport, vogliamo portare sul gradino più alto i colori del Belgio. Ringrazio Chris Reinke di Audi e tutta la sua squadra per aver creduto in noi”.

Reinke, Capo di Audi Sport customer racing, ha chiosato: “Il WTCR ci darà modo di provare la macchina su diverse piste internazionali al massimo livello di pressione per la categoria. Solo così potremo iniziare a consegnarla ai nostri clienti nella seconda metà dell'anno. Il team di Jean-Michel Baert conosce i nostri prodotti dal 2017, ha vinto gare e titoli internazionali ed è stato al via del FIA WTCR fin dall'inizio”.

“Vervisch tecnicamente è molto bravo e affidabile. Questo era perfetto per noi, che cercavamo un collaudatore. Assieme a lui ci sarà un nuovo arrivato, Nathanaël Berthon, che ha già dimostrato ottime qualità in varie categorie".

La Comtoyou Racing ha in programma di schierare altre due macchine nel 2021: una sarà probabilmente per Gilles Magnus, che verrà supportato dal RACB National Team, mentre per l'altra sono in corso le trattative con vari piloti.